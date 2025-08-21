الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأعياد المسيحية ليست مجرد مناسبات احتفالية فقط، بل هي فرص روحية عميقة تدعو المؤمنين لمراجعة أنفسهم وتعزيز علاقتهم بالله.

وأوضح أن الأعياد تحمل معاني التقوى والتأمل، خصوصًا تلك المتعلقة بالقديسين والأحداث الهامة في التاريخ الكنسي.

عيد السيدة العذراء.. مناسبة ذات مكانة خاصة

وقال القمص موسى إبراهيم، في مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» على شاشة “إكسترا نيوز”، إن الكنيسة تستعد غدًا للاحتفال بعيد السيدة العذراء مريم، الذي يحظى بمكانة مرموقة في قلوب الأقباط والمصريين عموماً.

وأضاف أن هذا العيد يُسبق بفترة صوم لمدة 15 يومًا، والتي تعد فرصة للتقرب إلى الله، والتحلي بروح الزهد، والتفكير في احتياجات الآخرين.

طقوس موحدة وحضور واسع في دير بدرونكا

وأوضح المتحدث الرسمي أن الطقوس الاحتفالية متشابهة في جميع الكنائس القبطية، إلا أن حجم الاحتفالات يختلف من منطقة إلى أخرى.

وأبرز أن دير السيدة العذراء في بدرونكا بمحافظة أسيوط يشهد حضورًا واسعًا، حيث يأتي ملايين الزوار من مختلف محافظات مصر خلال فترة الصوم والاحتفال، ما يعكس الأهمية الروحية والاجتماعية لهذا العيد.