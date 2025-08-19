قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟
كلاسيكو ناري.. موعد مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي بهونج كونج
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء
سقوط 4 شهداء جراء استهدف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم
مجلس الأعمال المصري الدنماركي منصة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين
هل تتعرض البلاد لموجة طقس شديدة الحرارة من جديد؟..الأرصاد ترد
سقوط 21 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد التجلي المجيد

عيد التجلي المجيد
عيد التجلي المجيد
ميرنا رزق

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الثلاثاء الموافق 13 مسري حسب التقويم القبطي، بعيد التجلي المجيد.

عيد التجلي المجيد 

وقال كتاب السنكسار الكنسي الذي يدون سير الآباء الشهداء والقديسين: “في هذا اليوم تُعيِّد الكنيسة بتذكار تجلي السيد المسيح على جبل طابور”.

وأضاف السنكسار: "وهذا العيد هو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وفيه أخذ السيد المسيح تلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد إلى جبل طابور ليصلى، وفيما هو يصلى صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضاً لامعاً، وإذا رجلان يتكلمان معه هما موسى وإيليا، اللذان ظهرا بمجد وتكلموا عن خروجه الذي كان عتيداً أن يُكمله في أورشليم" (لو 9: 29 – 31)." فجعل بطرس يقول ليسوع جيد أن نكون ههنا، فإن شئت نصنع هنا ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة".

وتابع: "وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظَلَّلَتْهُمْ وصوت من السحابة قائلاً هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جداً. فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا لا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحداً إلا يسوع وحده." (مت 17: 4 – 8)".

واستطرد: “إن السيد المسيح بتجليه هذا أراد أن يظهر لنا مجده في ملكوته السمائي، ولما جاء موسى وإيليا كانا يكلمانه عن خروجه المزمع أن يكمله في أورشليم، أي عن صلبه الذي أكمل به الفداء والخلاص، فالصلب لم يبارح عيني الرب في لحظات تجليه”.

وأوضح السنكسار: “ولمجيء موسى وإيليا معان كثيرة فموسى يمثل الناموس وإيليا يمثل الأنبياء. موسى يمثل المتزوجين وإيليا يمثل البتوليين. موسى يمثل الذين رقدوا وإيليا يمثل الأحياء. كما أن كلاهما صام أربعين يوماً كما أن السيد محمد المسيح صام أربعين يوماً وهكذا اجتمع الصوامون على جبل التجلي”.

وأردف: “وقد أخذ المسيح تلاميذه الثلاثة لكي يكونوا شهود عيان على هذه الحادثة، وبعد انتهاء التجلي وفيما هم نازلون من الجبل أوصى السيد المسيح تلاميذه أن لا يحدثوا أحداً بما أبصروا إلا بعد أن يقوم من بين الأموات (مر 9: 9)”.

الكنيسة عيد التجلي المجيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: من أفضل الأدب مع الله الرضا بما قسمه الله والتسليم

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ناعيا تقادم بن الشريف إسماعيل: رمز الإصلاح بين الناس وإنهاء خصوماتهم

هل الدعاء قبل صلاة الظهر مستجاب

هل الدعاء قبل صلاة الظهر مستجاب؟ فيه 3 عجائب يغفل عنها كثيرون

بالصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

العلكة
العلكة
العلكة

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

الانظباط
الانظباط
الانظباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد