الشوط الأول.. أيسلندا تتقدم على مصر 17 / 12 فى مباراة المركزين الخامس والسادس في كأس العالم لليد
وزير التموين: مشروع المستودعات الاستراتيجية يعزز منظومة الأمن الغذائي
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
أخبار البلد

الأنبا توما يترأس صلوات رياضة صوم السيدة العذراء بكنيسة مار جرجس بسوهاج

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلوات رياضة صوم السيدة العذراء، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بسوهاج.

شارك في الصلوات القمص بشري لبيب، راعي الكنيسة، والأب يوسف ميخائيل الفرنسيسكاني، والشماس فادي عياد، وكورال "ليكن نور" الذي قدم باقة من الترانيم الروحية.

قلب مريم المتأمل والصامت

وألقى يوسف ميخائيل تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "قلب مريم المتأمل والصامت"، قائلًا: أيها الأحباء، نقف اليوم أمام قلب مريم العذراء، ذاك القلب الذي لم يكن فقط بيتًا حمل كلمة الله المتجسد، بل كان أيضًا مدرسة التأمل، والصمت، والإنصات العميق إلى عمل الله.

وأضاف: قلب مريم المتأمل، يخبرنا الإنجيلي لوقا: "وَأَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ تَحْفَظُ جَمِيعَ هذَا الْكَلاَمِ مُتَفَكِّرَةً بِهِ فِي قَلْبِهَا." (لو 2: 19).

وتابع: مريم لم تترك الأحداث تمر مرورًا سريعًا، بل كانت تقف عندها، تحفظها وتصلي بها. ما سمعته من الملاك، ما رأته في المزود، ما عاشته في الناصرة، كلها لم تختفِ، بل دخلت إلى أعماق قلبها، لتتحول إلى صلاة صامتة، وهكذا تعلّمنا مريم أن الإيمان أحيانًا لا يقوم على الفهم الكامل، بل على الثقة الكاملة بالله.

واستكمل الأب يوسف تأمله: قلب مريم الصامت، من يتأمل في حياة العذراء يكتشف أن كلماتها قليلة جدًا في الإنجيل. وكأن الروح القدس أراد أن يضع أمامنا صورة المرأة التي تتكلم بالصمت أكثر مما بالكلمات.

وأكد في البشارة قالت كلمة الطاعة: "ليكن لي بحسب قولك" (لو 1: 38)، في العرس، قالت كلمة الإيمان: "مهما قال لكم فافعلوه" (يو 2: 5)، وبعدها نراها صامتة عند الصليب، واقفة في قوة لا بالكلمات، بل بحضورها الأمومي المتألم.

وأشار الأب يوسف ميخائيل إلى أن الصمت عند مريم ليس فراغًا، بل امتلاء من الله. إنه صمت التأمل، صمت من يسمع أكثر مما يتكلم، صمت من يعرف أن كلمة الله أغنى من كل كلمات البشر.

وشدد قلب مريم مدرسة لنا، نحن اليوم نعيش في عالم ضوضاء وكثرة كلام، حيث الكلمة تفقد قوتها بسبب التكرار والسطحية. مريم تذكّرنا أن الطريق إلى الله يمر بالصمت العميق الذي يفتح القلب للنعمة، نحن كثيرًا ما نبحث عن إجابات سريعة، بينما مريم تعلمنا أن نحتضن الأسئلة في قلبنا، وننتظر الله ليكشفها لنا في وقته.

واختتم الأب يوسف التأمل بقوله: قلب مريم المتأمل والصامت هو أيقونة للنفس المؤمنة التي تعرف أن حضور الله أعظم من كل شروح، وأن كلمة "ليكن" تفتح السماء وتغيّر التاريخ. فلنطلب من العذراء أن تعلّمنا أن نصغي، أن نتأمل، أن نصمت، لكي نصبح قلوبًا حية تسكنها كلمة الله

وفي الختام، بارك الأب المطران الجميع، متمنيًا للجميع رياضة روحية مثمرة ومباركة.

