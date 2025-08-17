قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رسامة شمامسة جدد لكنيسة «العذراء والبابا كيرلس» بالعامرية على يد الأنبا مينا

رسامة شمامسة جدد
رسامة شمامسة جدد
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا مينا، أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بمنطقة الهجانة بالعامرية، وذلك في إطار زيارة نيافته الرعوية الأولى للكنيسة بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

عقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة ٧٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و ٨٠ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها، وتعد هذه الرسامات هي باكورة الرسامات لرتب الشمامسة في الإيبارشية بيد نيافته.

نهضة السيدة العذراء

بعد انتهاء صلاة القداس الإلهي، التقى نيافته بشعب الكنيسة، كما صلى نيافته صلاة عشية نهضة السيدة العذراء بالكنيسة ذاتها، واستمع إلى ترانيم الكورال، وشاهد مجموعة من فقرات المواهب والعروض، وتفقد عددًا أنشطة الكنيسة.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعبها.

