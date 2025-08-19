التذكار الشهري لرئيس الملائكة ميخائيل بكنيسته بشرق الصف

قام اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف بزيارة رعوية لكنيسة الملاك ميخائيل بشرق الصف، للإحتفال بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل.

وقد صلى نيافته القداس الإلهي، مع الآباء كهنة الكنيسة، القمص سمعان القمص ميخائيل، والقس ساويرس زكريا، والقس داود سعيد، كما حضر أيضا القس رويس رأفت، وخورس شمامسة الكنيسة، والشعب.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بدمنهور، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٨ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل).

عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، تفقد نيافته الكنيسة ومنشآتها، كما التقى مع زوجات الآباء كهنة الكنيسة.





شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعب الكنيسة.