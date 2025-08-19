قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
وزير الطيران: المصريون بالخارج امتداد لقوة مصر الناعمة وحريصون على مد جسور التواصل
عماد النحاس يوضح موقف الشناوي من اللعب.. ويكشف تطورات إصابة إمام عاشور
شحن كارت الكهرباء من بيتك بالموبايل في دقائق.. إليك الطريقة
إحالة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التذكار الشهري لرئيس الملائكة ميخائيل بكنيسته بشرق الصف

الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف
الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف
ميرنا رزق

قام اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف بزيارة رعوية لكنيسة الملاك ميخائيل بشرق الصف، للإحتفال بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل.

وقد صلى نيافته القداس الإلهي، مع الآباء كهنة الكنيسة، القمص سمعان القمص ميخائيل، والقس ساويرس زكريا، والقس داود سعيد، كما حضر أيضا القس رويس رأفت، وخورس شمامسة الكنيسة، والشعب.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بدمنهور، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٨ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل).

عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، تفقد نيافته الكنيسة ومنشآتها، كما التقى مع زوجات الآباء كهنة الكنيسة.



شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعب الكنيسة.

الأنبا زوسيما الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف الملاك ميخائيل القداس الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

ترشيحاتنا

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

بالصور

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد