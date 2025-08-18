رسامة شمامسة جدد لكنيسة "العذراء" بدمنهور على يد الأنبا إيلاريون| صور

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بدمنهور، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٨ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل).

عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، تفقد نيافته الكنيسة ومنشآتها، كما التقى مع زوجات الآباء كهنة الكنيسة.

وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعب الكنيسة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا، القداس الإلهي بكنيسة القديس بولس الرسول في عزبة حنا التابعة للإيبارشية، وخلاله دشّن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، كما افتقد نيافته عددًا من الأسر من أبناء الكنيسة في منازلهم.