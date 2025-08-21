زيارة رعوية للأنبا إيلاريون لكنيسة العذراء والبابا كيرلس بمديرية التحرير| صور

زار نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس، مركز بدر بمديرية التحرير، وذلك في سياق الزيارات الرعوية التي يقوم بها نيافته عقب تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

رسامة شمامسة

استقبل نيافته الآباء كهنة الكنيسة، وفِرق الكشافة خارج الكنيسة التي قدمت موسيقاها وعروضها المتميزة، كما استقبل خورس الشمامسة نيافته داخل الكنيسة والذين رتلوا ألحان استقبال الأب الأسقف، وصلى نيافته صلاة العشية، وتلاها حفل كورال الكنيسة "مارين هوس" الذي عرض مجموعة من الترانيم الروحية والألحان القبطية، أعقب ذلك كلمة روحية ألقاها نيافته.

كما صلى نيافته بالكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٣٢ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و١٢ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.