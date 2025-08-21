قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
أمام قادة إفريقيا واليابان .. «اقتصادية قناة السويس» تطرح فرص الاستثمار في الوقود الأخضر | صور
بيتخانق بدون ملابس.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو "شخص يتشاجر عاريا" بمدينة نصر
الصحة العالمية: الوضع في غزة كارثي ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار
مصر تحذّر من تبعات توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة: تهدّد السلم الدولي
هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ اعرف آراء الفقهاء
تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن سبورت بالدوري المصري
حماس: ندعو العالم للضغط على إسرائيل لوقف العدوان ضد غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيارة رعوية للأنبا إيلاريون لكنيسة العذراء والبابا كيرلس بمديرية التحرير| صور

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة
الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة
ميرنا رزق

زار نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس، مركز بدر بمديرية التحرير، وذلك في سياق الزيارات الرعوية التي يقوم بها نيافته عقب تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

رسامة شمامسة 

استقبل نيافته الآباء كهنة الكنيسة، وفِرق الكشافة خارج الكنيسة التي قدمت موسيقاها وعروضها المتميزة، كما استقبل خورس الشمامسة نيافته داخل الكنيسة والذين رتلوا ألحان استقبال الأب الأسقف، وصلى نيافته صلاة العشية، وتلاها حفل كورال الكنيسة "مارين هوس" الذي عرض مجموعة من الترانيم الروحية والألحان القبطية، أعقب ذلك كلمة روحية ألقاها نيافته.

كما صلى نيافته بالكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٣٢ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و١٢ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

الأنبا إيلاريون الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة الكنيسة شمامسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

الشيخ عويضة عثمان

هل الصلاة بسرعة تتطلب إعادتها.. عويضة عثمان يجيب

جانب من اللقاء

انطلاق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للطالبات الوافدات بالإسكندرية

هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية

هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الكم الشرعى

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المتهمين

القبض على 4 متهمين يروجون المخدرات بالمرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد