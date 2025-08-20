قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكنيسة الكاثوليكية بمصر تتضامن مع البابا لاون وتكرس يومًا للصلاة والصوم من أجل السلام

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق


أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، تضامنها مع قداسة البابا لاون الرابع عشر، وتخصص يوم الجمعة المقبل، الموافق الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، يومًا للصلاة والصوم من أجل السلام والعدالة، والذي يوافق أيضًا تذكار القديسة مريم البتول الملكة.

تذكار القدّيسة مريم البتول

وتُعلن الكنيسة الكاثوليكية بمصر تخصيص صلوات القداس الإلهي، وجميع الاجتماعات، والأنشطة التكوينية، ولقاءات التربية الدينية للصلاة والصوم، والحديث عن أهمية السلام والعدالة.

وفي ختام المقابلة العامة اليوم، دعا الحبر الأعظم جميع المؤمنين إلى أن يكرّسوا يوم الجمعة المقبل، تذكار القدّيسة مريم البتول، الملكة، للصوم والصلاة.

وقال الأب الأقدس بشفاعة العذراء مريم "ملكة السلام"، نرفع صلاتنا، لكي يمسح الرب دموع جميع المتألمين من الحروب والنزاعات، في الأرض المقدسة، وأوكرانيا، وسائر أنحاء العالم.

وذكّر قداسة البابا بالشرط الأساسي للتعايش السلمي بين الشعوب والأفراد وقال: "من دون غفران لن يكون هناك سلام أبدًا".. فلنلتزم جميعًا بهذا اليوم، طالبين من الرب أن يهب العالم عطية السلام العادل، ويحوّل دموع الشعوب إلى رجاء.

الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية بمصر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك القديسة مريم البتول

