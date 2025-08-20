قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«المندوه» يكشف كواليس أزمة أرض نادي الزمالك: نحتاج مهلة حتى 2026 لاستكمال المشروع|فيديو
مصرع 71 شخصًا بينهم 17 طفلًا في حادث مروّع في إقليم هرات بأفغانستان
رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا
قانون «الجريمة الإلكترونية» يُحارب انتحال الهوية الرقمية بعقوبات مُشدّدة | تفاصيل
أقل سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 20-8-2025
براتب يصل إلى 6 آلاف ريال.. وزارة العمل: فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية
بالقميص رقم 9 .. كولومبوس يعلن رسميًا انضمام وسام أبو علي | صور
أمّن نفسك .. طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025
بدء تطبيق نظام البكالوريا في هذا الموعد والالتحاق «مجاني واختياري».. تفاصيل
عام 2100 .. دراسة: 84% انخفاضًا محتملاً في مخزون المياه على كوكب الأرض
مصطفى الشهدي حكمًا لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في بطولة الدوري
ريال مدريد يبدأ رحلة الليجا بفوز صعب على أوساسونا
نهضة العذراء ورسامة شمامسة بكنيسة الملاك ميخائيل بأبو المطامير

ميرنا رزق

شارك نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة وتوابعها في نهضة السيدة العذراء بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية عاشور – أبو المطامير، حيث ألقى كلمة بعنوان “الدروس المستفادة من حياة العذراء مريم”، وقام بتوزيع شهادات إتمام فصول إعداد الخدام.

كما صلي نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، ورسم خلاله 50 شماسًا في رتبة أبصالتس «مرتل» لخدمة الكنيسة.

وفي سياق آخر ، التقى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، أمس، بمرتلي كنائس القطاع، وذلك بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها نيافته تناول فيها بعض الملاحظات الروحية والطقسية للمرتلين، وأجاب خلالها عن جميع أسئلتهم حول موضوع "الطقوس الكنسية على مدار السنة".

الأنبا إيلاريون الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة العذراء القداس الكنيسة

