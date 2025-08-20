نهضة العذراء ورسامة شمامسة بكنيسة الملاك ميخائيل بأبو المطامير

شارك نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة وتوابعها في نهضة السيدة العذراء بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية عاشور – أبو المطامير، حيث ألقى كلمة بعنوان “الدروس المستفادة من حياة العذراء مريم”، وقام بتوزيع شهادات إتمام فصول إعداد الخدام.

كما صلي نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، ورسم خلاله 50 شماسًا في رتبة أبصالتس «مرتل» لخدمة الكنيسة.

وفي سياق آخر ، التقى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، أمس، بمرتلي كنائس القطاع، وذلك بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبتها كلمة ألقاها نيافته تناول فيها بعض الملاحظات الروحية والطقسية للمرتلين، وأجاب خلالها عن جميع أسئلتهم حول موضوع "الطقوس الكنسية على مدار السنة".