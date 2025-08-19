الأنبا بشارة جودة يترأس رياضة صوم السيدة العذراء بكنيستها بالبدرمان

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلوات رياضة صوم السيدة العذراء، بكنيستها، بالبدرمان.

فضيلة الطاعة والتسليم

شارك في الصلوات الأب يوحنا مينا، والأب يوسف عادل، راعيا الكنيسة، حيث بدأ اليوم الترانيم الروحية، ثم تحدث صاحب النيافة في عظته حول "فضيلة الطاعة والتسليم".

وأشار الأب المطران إلى أن السيدة العذراء هي المؤمنة المطيعة للرب في أقوالها، وأعمالها، حيث كان التسليم للرب هو الترجمة العملية لتلك الطاعة.

وأكد راعي الإيبارشية ان القديسة مريم هي النموذج الحاضر، والمؤثر، والمملوء بالحب والإحساس، كما أوصى نيافته الحاضرين أن يكون لديهم الأعين المنفتحة بالطاعة، وأن نتحمل الصعوبات، ونقبل الصليب بفرح وشكر.