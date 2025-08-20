نهضة صوم القديسة العذراء مريم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالغمازة الكبرى

صليّ اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالغمازة الكبرى.

شارك نيافته صلوات القداس الإلهي الآباء كهنة الكنيسة؛ القس مكاريوس ادوار، والقس رويس رأفت، والقس عزاريا مجدي.

كما حضر أيضا القمص باسليوس حليم، والقس شنوتي إبراهيم، والقس كيرلس شحاته، والقس برثلماوس محروس.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي الأنبا موسى بمنطقة وكالة البلح، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، للخدمة بالكنيسة ذاتها.