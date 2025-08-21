نهضة السيدة العذراء بكنيستها ورسامة شمامسة بوادي النطرون

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة وتوابعها صلاة العشية بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بالهوكارية بوادي النطرون، وألقى عظة بعنوان بتولية السيدة العذراء.

كما التقى نيافته بخدام كنيسة الثلاث مقارات بالرست هاوس، ثم صلى القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها حيث رسم ٤٠ شماسًا ٣٠ برتبة أغنسطس (قارئ)، ١٠ برتبة إبيدياكون (مساعد شماس)لخدمة الكنيسة.

نهضة العذراء مريم

واختتم نيافته النهضة بجلسة رعوية مع كهنة كنيسة السيدة العذراء بالسادات، وكذلك خدام كنيسة ماريوحنا ويوسف الرامي بوادي النطرون.

وتعد نهضة العذراء مريم من أجمل وأغنى الفترات الروحية في حياة الكنيسة القبطية، حيث يجتمع الشعب في كل مكان حول أم النور في صلوات وتسابيح روحية عميقة، ممتلئة بالفرح والتأمل في فضائلها العطرة.

وفي هذه الأيام المباركة تتزين الكنائس بالتراتيل والمدائح، لتعلن قلوب المؤمنين محبتهم واعتزازهم بأم المخلص، التي صارت لنا مثالًا في الطهارة والاتضاع والإيمان."