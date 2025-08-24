رسامة شمامسة جدد لكنيسة العذراء بالمحمودية على يد الأنبا إيلاريون

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة، القداس الإلهي بمناسبة عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، بكنيسة السيدة العذراء بمركز المحمودية، حيث تعد هذه الزيارة الرعوية هي الأولى لنيافته للكنيسة بعد تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

رسامة شمامسة جدد

عقب صلاة الصلح، صلى نيافته صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و ١١ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ)، بالإضافة إلى رسامة شماس أخر في رتبة إيبودياكون(مساعد شماس).

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من الشعب.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي بالكفور، وخلال القراءات دشن نيافته أواني مذبح جديدة تضمنت شورية ودرج بخور. كما كانت عظة القداس عن فضائل السيدة العذراء مريم.