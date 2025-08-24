الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بمنسافيس

ترأس صباح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا، بمنسافيس.

شارك في الصلاة الأب ميخائيل صبحي، والأب بولس شوقي، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "ثبات البيت".

قداس المناولة الاحتفالية

وعقب القداس الإلهي، التقى الأب المطران أبنائه وبناته المحتفى بهم، موصيًا إياهم بمعايشة جميع ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على حضور القداس الإلهي، وممارسة الأسرار الكنسية.

كذلك، تفقد راعي الإيبارشيّة عددًا من أسر القرية، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مشيرًا إلى ضرورة الثبات في المسيح، ومواجهة تحديات الحياة بفرح ورجاء.