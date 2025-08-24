رسامة 70 شماسا جديدا بكنيسة العذراء الأميرية وسط أجواء من الفرح | صور

صلى نيافة الأنبا أثناسيوس، الأسقف العام لمنطقة القبة والوايلي والعباسية الشرقية ومنشية الصدر، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالأميرية.

رسامة شمامسة جدد

وخلال الصلوات رسم نيافته ٧٠ طفلًا في رتبة إبصالتس (مرتل)، وسط أجواء من الفرح امتلأت بها الكنيسة.

كما صلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، صلاة العشية وتسبحة نصف الليل، وأعقبتها صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد إعلان إصعاد جسد السيدة العذراء، والذي انتهى في الساعات الأولى من صباح أمس، وذلك بكنيستها ببني مزار.

خلال القداس الإلهي عمد نيافته طفلة من أبناء الكنيسة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات اثنين من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و ١٠ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من الشعب.