أستاذ بالأزهر: بعض الألفاظ المصرية أصلها عبارات عربية فصيحة

أجاب الدكتور غانم السعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، على سؤال حول بعض الألفاظ والتعبيرات المصرية الشائعة في التحية اليومية، موضحًا أنها في أصلها عبارات عربية فصيحة لكنها جاءت في صياغة مختصرة ومحببة، تعبر عن روح المصري البسيطة وسرعته في التعبير عن مشاعره.

وأشار السعيد، خلال تصريح، إلى أن مثلًا عبارة "العواف عليكم" أصلها "العافية لكم"، وهي دعاء بالصحة والسلامة اختُزلت في كلمة مألوفة على ألسنة الناس في القرى والأحياء الشعبية، لكنها تحمل في جوهرها معنى أصيلًا من الفصاحة والدعاء.

وأضاف أن المصري بطبعه يحب التيسير وسرعة التواصل، لذلك ابتكر صيغًا قريبة تجمع بين الفصحى والدارج مثل عبارة "مساء النور" التي اختصر فيها تمني الخير إلى صياغة خفيفة، تحمل معنى الدعاء بالخير والنقاء وصفاء السريرة.

كما أوضح الأستاذ بجامعة الأزهر أن تعبير "صباح الفل" أو "صباح الورد" ليس بعيدًا عن الفصحى، بل هو اختيار راقٍ من معجم اللغة العربية، حيث ارتبط الصباح بالورود والزهور التي تحمل معاني التفاؤل والسرور والجمال النفسي.

وأكد السعيد أن هذه الأمثلة وغيرها تكشف عن الذكاء اللغوي للمصريين، حيث يجمعون بين الفصاحة واليسر، ويختصرون الدعاء والتحية في ألفاظ موجزة تفيض بالمعنى، ما يعكس نقاء المشاعر وصدق التواصل في الثقافة المصرية اليومية.

