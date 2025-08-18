قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باراك: لبنان أنجز "الخطوة الأولى" في نزع سلاح حزب الله والأنظار تتجه إلى إسرائيل
أحمد حسن يعلن قرارا صادما في الزمالك يخص هذا اللاعب
رسمياً.. حظر الكلام في السياسة بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد
التليفونات والمجاملات .. منشور غير متوقع من خالد الغندور لسبب صادم
خريطة مسارات وتحويلات وتوقيتات تساعدك بعد إعلان إغلاق 26 يوليو 6 أيام
انسرق مني عمري.. المطربة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها
بعد شكاوى سوء الأرضية.. ماذا قال شوبير عن كثافة المباريات على ستاد القاهرة
اعصار ايرين يتحول إلى المرحلة الأخطر ويهدد سواحل شرق الولايات المتحدة
سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية.. المتهم يواجه هذه العقوبة
أذكار الصباح كاملة.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن ترديدها
محمد صلاح يقتحم المربع الذهبي في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين
صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفاة عميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالزقازيق

توفي منذ قليل الدكتور صابر عبد الدايم يونس رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية
توفي منذ قليل الدكتور صابر عبد الدايم يونس رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية
شيماء جمال

توفي، الدكتور صابر عبد الدايم يونس رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية بالقاهرة، ورئيس  مكتب البلاد العربية بالرابطة والعميد السابق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف بالزقازيق. 

ولد الراحل بقرية منشية العطارين بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية في ١٩٤٨/٣/١٥ وحفظ القران الكريم في التاسعة من عمره ، والتحق بالأزهر الشريف، حيث تخرج في معهد الزقازيق الديني وكلية اللغة العربية بالقاهرة عام ١٩٧٢ م،  وحصل على الماجستير في الأدب والنقد عام ١٩٧٢ والدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى عام ١٩٨١ والأستاذية عام ١٩٩٠، ثم شغل عدة مناصب من رئاسة القسم إلى وكيل الكلية إلى تولي عمادة كليه اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق عام ٢٠٠٧ ، وحتى عام ٢٠١٣، كما شغل عضوية اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة لما يقارب العشرين عاماً. 

حصل عبد الدايم، على عضوية رابطة الأدب الإسلامي وترأس فرعها بالقاهرة، ما كان مقرراً للجنة فروع اتحاد الكتاب بجمهورية مصر العربية لثلاث دورات متتابعة، وكذلك عضويته بالهيئة الإدارية للمجلس العالمي للغة العربية بلبنان، وتأسيسه للصالون الأدبي الذي يعقد بمنزله بالزقازيق منذ عام ١٩٩٠. 

أما عن الحياة الأكاديمية للدكتور صابر عبد الدايم يونس ، فقد قام بالتدريس بجامعة الأزهر الشريف وجامعات الإمام محمد بن سعود وأم القرى بالمملكة العربية السعودية، وأشرف وناقش على ما يقارب ٢٠٠ رسالة ماجسير ودكتوراة في مصر والخارج، كما نوقشت حول أعماله ١٥ رسالة ماجستير ودكتورة، وصدرت عن أعماله عشرات الدراسات والبحوث من كبار الدارسين والباحثين والنقد. 

وأصدر الدكتور صابر عبد الدايم يقارب الخمسين دراسة علمية حول الأدب ، والنقد  ، والعروض ، والبلاغة ، والتفسير ، والحديث ، وعلم اللغة ، والأدب المقارن ، وأدب المهجر ، وغيرها من مباحث علوم اللغة العربية والأدب والنقد المقارن. 

كما صدر له أربعة عشر ديواناً شعرياً منذ كان طالباً بكلية اللغة العربية وإلي آخر أيام حياته المباركة

وكذلك كانت له إسهاماته الضخمة في وسائل الإعلام، من صحافة وإذاعة وتليفزيونات، خاصة برامجه الشهيرة بإذاعة القران الكريم بمصر والسعودية. 

كما مثل جمهورية مصر العربية في عدة مؤتمرات علمية ودعوية وإبداعية بمصر والسودان ، ولبنان ، والسعودية ، والشيشان ، وسلطنة عمان ، والأردن ، والمغرب ، والجزائر ، والهند ، وباكستان ، 

وكان الدكتور صابر عبد الدايم يونس  قد رشح  للحصول على حائزة الدولة التقديرية في الأدب العربي ووصل إلى القائمة القصيرة لأربع دورات متتابعة ، كما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في ٢٨ سبتمبر عام ٢٠٢٣ الموافق ١٣ من ربيع الأول ١٤٤٥

وفاة الدكتور صابر عبد الدايم الدكتور صابر عبد الدايم كلية اللغة العربية الأزهر رابطة الأدب الإسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

هنادي مهنا

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

تموين الشرقية

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

توك توك

ضبط 20 توك توك مخالف لخطوط السير بمدينة الزقازيق

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد