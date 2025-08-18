وفاة عميد كلية اللغة العربية الأسبق بجامعة الأزهر بالزقازيق

توفي، الدكتور صابر عبد الدايم يونس رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية بالقاهرة، ورئيس مكتب البلاد العربية بالرابطة والعميد السابق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف بالزقازيق.

ولد الراحل بقرية منشية العطارين بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية في ١٩٤٨/٣/١٥ وحفظ القران الكريم في التاسعة من عمره ، والتحق بالأزهر الشريف، حيث تخرج في معهد الزقازيق الديني وكلية اللغة العربية بالقاهرة عام ١٩٧٢ م، وحصل على الماجستير في الأدب والنقد عام ١٩٧٢ والدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى عام ١٩٨١ والأستاذية عام ١٩٩٠، ثم شغل عدة مناصب من رئاسة القسم إلى وكيل الكلية إلى تولي عمادة كليه اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق عام ٢٠٠٧ ، وحتى عام ٢٠١٣، كما شغل عضوية اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة لما يقارب العشرين عاماً.

حصل عبد الدايم، على عضوية رابطة الأدب الإسلامي وترأس فرعها بالقاهرة، ما كان مقرراً للجنة فروع اتحاد الكتاب بجمهورية مصر العربية لثلاث دورات متتابعة، وكذلك عضويته بالهيئة الإدارية للمجلس العالمي للغة العربية بلبنان، وتأسيسه للصالون الأدبي الذي يعقد بمنزله بالزقازيق منذ عام ١٩٩٠.

أما عن الحياة الأكاديمية للدكتور صابر عبد الدايم يونس ، فقد قام بالتدريس بجامعة الأزهر الشريف وجامعات الإمام محمد بن سعود وأم القرى بالمملكة العربية السعودية، وأشرف وناقش على ما يقارب ٢٠٠ رسالة ماجسير ودكتوراة في مصر والخارج، كما نوقشت حول أعماله ١٥ رسالة ماجستير ودكتورة، وصدرت عن أعماله عشرات الدراسات والبحوث من كبار الدارسين والباحثين والنقد.

وأصدر الدكتور صابر عبد الدايم يقارب الخمسين دراسة علمية حول الأدب ، والنقد ، والعروض ، والبلاغة ، والتفسير ، والحديث ، وعلم اللغة ، والأدب المقارن ، وأدب المهجر ، وغيرها من مباحث علوم اللغة العربية والأدب والنقد المقارن.

كما صدر له أربعة عشر ديواناً شعرياً منذ كان طالباً بكلية اللغة العربية وإلي آخر أيام حياته المباركة

وكذلك كانت له إسهاماته الضخمة في وسائل الإعلام، من صحافة وإذاعة وتليفزيونات، خاصة برامجه الشهيرة بإذاعة القران الكريم بمصر والسعودية.

كما مثل جمهورية مصر العربية في عدة مؤتمرات علمية ودعوية وإبداعية بمصر والسودان ، ولبنان ، والسعودية ، والشيشان ، وسلطنة عمان ، والأردن ، والمغرب ، والجزائر ، والهند ، وباكستان ،

وكان الدكتور صابر عبد الدايم يونس قد رشح للحصول على حائزة الدولة التقديرية في الأدب العربي ووصل إلى القائمة القصيرة لأربع دورات متتابعة ، كما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في ٢٨ سبتمبر عام ٢٠٢٣ الموافق ١٣ من ربيع الأول ١٤٤٥