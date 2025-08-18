قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

انطلاق فعاليات “تفكيك الفكر المتطرف” لأئمة ودعاة ليبيا والهند والصومال

عبد الرحمن محمد

انطلقت صباح أمس الأحد، فعاليات دورة "تفكيك الفكر المتطرف"، التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمشاركة عدد من الأئمة والدعاة الوافدين من دول: ليبيا، الهند، الصومال، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥م.

وقال الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، إن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تسعى الأكاديمية من خلالها إلى تأهيل الدعاة الوافدين تأهيلاً علميًّا وفكريًّا شاملاً، يراعي التحديات المعاصرة، ويعزز القدرة على تفكيك البنى الفكرية للخطابات المتطرفة بالحجة والبرهان.

وأوضح رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات علمية ونقاشات تطبيقية تُعنى بتحليل المفاهيم المغلوطة، وتصحيح الانحرافات الفكرية، وتنمية مهارات الحوار والتواصل الفعّال، كما يركز على إبراز قيم التسامح والعيش المشترك، وإكساب الدعاة القدرة على توظيف الوسائل الحديثة في إيصال الرسالة الدعوية بفعالية.

وتأتي هذه الدورة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن تكثيف البرامج التأهيلية للكوادر الدعوية من مختلف دول العالم، بما يمكنهم من أدوات المواجهة الفكرية، ويعزز قدرتهم على التصدي للأفكار المنحرفة، وترسيخ خطاب ديني وسطي منضبط، يجمع بين الأصالة والمرونة والوعي بقضايا العصر.

