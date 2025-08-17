قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا
خبير: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرة
ادعولها.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام بعد إزالة جزء من البنكرياس
اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا
اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي جاهز بنسبة 70%.. ويواجه الجرائم الإلكترونية
من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل.. 5 أرزاق تجعلك تندم
تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي
برلماني: قوة الدولة المصرية وسيادتها خط أحمر أمام أي تهديد إسرائيلي
نائبة: الاستفادة من التقنيات الحديثة تحسن جودة الخدمات للمواطنين
مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
ديني

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفد جامعة وسط الصين الزراعية.. صور

وفد جامعة وسط الصين الزراعية
وفد جامعة وسط الصين الزراعية
محمد شحتة

استقبلت جامعة الأزهر، البروفيسورة الدكتورة Liu Huazhen، أستاذ الميكروبيولوجيا بكلية الطب البيطري، والدكتور Cheng Tangyu، الأستاذ بالكلية ذاتها، والوفد المرافق لهما الذي يضم ٢٢ طالبًا من طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه في مختلف التخصصات العلمية) في زيارة تهدف إلى تفعيل برامج تبادل طلاب الدراسات العليا، وفتح آفاق تعاون جديدة في مجالات الطب البيطري والزراعة بين جامعتي الأزهر ووسط الصين الزراعية.

وقد كان في استقبال الوفد بقاعة فندق الجامعة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد منصور، مدير التعاون الدولي بالمركز، والدكتور محمد فاروق، منسق التعاون الصيني بالمركز، والدكتور محمد عزت، والدكتورة سناء أحمد، والدكتور أحمد كشك، أعضاء مركز التميز.

وفي كلمته الترحيبية، استعرض رئيس الجامعة تاريخ الأزهر الشريف العريق في نشر العلوم الإسلامية والعربية والطبيعية، مبرزًا الرؤية القرآنية التي تحث على طلب العلم ولو في أقصى بقاع الأرض، كالصين.

وعبَّر رئيس الجامعة عن اعتزازه بهذه الشراكة العلمية، وتطلعه إلى توسيع مجالات التعاون، لا سيما مع الجهود الجارية لإنشاء كلية للطب البيطري بجامعة الأزهر هذا العام الدراسي (2025-2026) إلى جانب الكليات الزراعية المتخصصة.

وأشار كذلك إلى أهمية التعاون في مجالات الزراعة والنباتات الطبية والعطرية وعلوم الميكروبيولوجيا، بما يعزز مكانة المؤسستين في ميادين البحث العلمي والابتكار.

ويأتي مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي في قلب هذا التعاون، بصفته المحرك الرئيس لبناء الشراكات الدولية، وتنسيق المبادرات البحثية، ودعم أنشطة التبادل الأكاديمي، بما يعكس دور الأزهر العالمي في تعزيز الحوار العلمي والحضاري.

ويتضمن برنامج الزيارة جولات علمية وثقافية داخل جامعة الأزهر وخارجها، تشمل مواقع بحثية متخصصة في مجالات: الزراعة، والطب البيطري، والميكروبيولوجيا، إلى جانب زيارات لأماكن تاريخية وثقافية تتيح للوفد التعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وتهدف هذه الزيارة إلى ترسيخ التعاون بين جامعة الأزهر وجامعة وسط الصين الزراعية، في ضوء البروتوكول الموقع بين الجانبين في يوليو 2025م، بما يسهم في تطوير البحث العلمي المشترك، وإعداد كوادر علمية متميزة قادرة على مواجهة التحديات في مجالات الغذاء والصحة والبيئة.

