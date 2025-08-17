قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
3 قرارات عاجلة بشأن الطلاب والمعلمين "ذوي الاحتياجات الخاصة" قبل العام الدراسي الجديد
ديني

جامعة الأزهر تحافظ على ريادتها العالمية في تصنيف شنغهاي 2025

جامعة الأزهر تحافظ على ريادتها في التصنيفات العالمية
جامعة الأزهر تحافظ على ريادتها في التصنيفات العالمية
محمد شحتة

في خطوة جديدة تعكس عراقة تاريخها وإصرارها على التميز تألقت جامعة الأزهر لتؤكد من جديد ريادتها الأكاديمية على المستويين: الإقليمي، والدولي؛ فقد احتلت جامعة الأزهر المركز 701 على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي العالمي (ARWU) لعام 2025، مقابل أكثر من 30 ألف جامعة تم تدقيقها حول العالم.

صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مشيرًا إلى أن تصنيف شنغهاي  يعد أكثر التصنيفات العالمية للجامعات موثوقية وشفافية، ويعتمد هذا التصنيف على معايير صعبة ودقيقة في التخصص البحثي والعلمي.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن جامعة الأزهر حلَّت في المركز رقم 701 عالميًّا، مما يعد إنجازًا أكاديميًّا مهمًّا جدًّا، يضاف إلى رصيد الجامعة الزاخر بالنجاحات، ويعكس هذا النجاح المتواصل الدعم الكبير والتوجيه الحكيم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، فضلًا عن الجهد المتواصل لفريق العمل المتفاني في مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بقيادة الدكتور ياسر حلمي، المدير التنفيذي لمركز التميز الدولي.

وقال صديق: إن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو وشاح فخر جديد يعزز مكانة جامعة الأزهر على الخريطة العالمية، ويؤكد التزامها العميق بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، ويبرز تقرير تصنيف شنغهاي لعام 2025 التقدم المستمر لجامعة الأزهر، التي لم تتراجع أو تتنازل عن مكانتها التي اكتسبتها على مدار سنوات طويلة من الجد والاجتهاد.

وأضاف صديق أن حضور جامعة الأزهر في تصنيف شنغهاي 2025 يؤكد قوة منظومة الجامعة التعليمية والبحثية؛ حيث تواصل إلهام أبناء الوطن وتقديم أنموذج يحتذى به من ريادة أكاديمية وإسهام حقيقي في إثراء المعرفة العلمية العالمية، فمع الأزهر الشريف نفتخر بماضٍ عريق وحاضر مشرق ومستقبل واعد يضيء دروب النجاح والعطاء.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة، أن التميز العلمي لجامعة الأزهر يتجلى في تفوقها في عديد من التخصصات الأكاديمية الرئيسة؛ مثل: الطب، والصيدلة، والعلوم، والهندسة، واللغات والترجمة، التي حازت على تقييمات عالية ومراكز متقدمة في التصنيف العالمي.

وأنه على الرغم من أن تصنيف شنغهاي يضع جامعة الأزهر في المركز الرابع على مستوى المحلي للجامعات المصرية من حيث الكليات العلمية فإن الإنصاف يقتضي الإشارة إلى أن هذا الترتيب لا يشمل الكليات العربية والشرعية، التي تمثل الكتلة الأكبر والأعرق داخل الجامعة، والتي لا تدخل ضمن معايير التصنيف العالمي في هذا التصنيف وكل التصنيفات العالمية الأخرى. وإذا ما أُخذت هذه الكليات بكل ثقلها العلمي والتاريخي والدعوي في الاعتبار لكانت جامعة الأزهر في مقدمة الجامعات المصرية والعربية والإسلامية، بل العالمية.

والواقع العملي -بغض النظر عن اي تصنيف - ، يظهر بكل وضوح أن لجامعة الأزهر بكلياتها العربية والشرعية والعملية، إضافة لباقي مؤسسات الأزهر الشريف جميعها؛ مكانة عالمية وإنسانية راسخة تحت قيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن تصنيف شنغهاي يعتمد على معايير صارمة تشمل عدد الحائزين على جوائز عالمية من خريجي الجامعة، وتركيز الباحثين المهمين، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية رائدة؛ مثل: Nature وScience، إضافة إلى المؤشرات البحثية الأخرى.

الأزهر جامعة الأزهر تصنيف شنغهاي العالمي ARWU محمود صديق

