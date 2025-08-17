قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعلان إغلاق شاع 26 يوليو .. خريطة الشوارع والمسارات البديلة
"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد
الوزراء: مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال الأنشطة الريادية المعتمدة على التكنولوجيا
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
ديني

ذكر نبوي للوقاية من الوقوع في شر الفتن.. تعرف عليه

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد اليه مضمونه:" ما أكثر الفتن التي تنتشر بين الناس سيما هذه الأيام؟".

ورد “مرزوق”، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يستعيذوا بالله عز وجل من الفتن، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول (اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر ، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب).

وجاء في صحيح مسلم في حديث طويل الحث على ذلك الدعاء ( اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن).

وثبت عند الترمذي وغيره هذا الدعاء عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أسأك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضني غير مفتون ، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك).

الفتن دعاء يحمي من الفتن اللهم اني اعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

