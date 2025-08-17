ذكر نبوي للوقاية من الوقوع في شر الفتن.. تعرف عليه

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد اليه مضمونه:" ما أكثر الفتن التي تنتشر بين الناس سيما هذه الأيام؟".

ورد “مرزوق”، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يستعيذوا بالله عز وجل من الفتن، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول (اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر ، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب).

وجاء في صحيح مسلم في حديث طويل الحث على ذلك الدعاء ( اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن).

وثبت عند الترمذي وغيره هذا الدعاء عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ( اللهم إني أسأك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضني غير مفتون ، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك).