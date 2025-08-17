قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألفاظاً خادشة للحياء| تجديد حبس البلوجر أم عدي
أطنان من المواد الغذائية والمياه تحملها شاحنات المساعدات لقطاع غزة
وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي بأسيوط
لا يصلح فيه الادعاء.. علي جمعة يكشف كيف يكون التوكل الصحيح على الله
قرار عاجل يطبق بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد حفاظاً على المال العام
طقس اليوم | الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن
حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها .. اعرف رأي الفقهاء
تسجيلات حاليفا تهز إسرائيل.. اتهامات مباشرة لنتنياهو وتحذيرات من "فشل الحكومة"
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة |الطلاب يؤدون اللغة الثانية والتربية الوطنية اليوم
قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
بدون كيماويات .. 3 طرق طبيعية للتخلص من النمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لا يصلح فيه الادعاء.. علي جمعة يكشف كيف يكون التوكل الصحيح على الله

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته منشور جديد على صفحته الرسمية على فيس بوك إن التوكل على الله خلق كريم أمر الله به في كتابه، وأمر به رسوله ﷺ، وهو عمل قلبي لا يراه الناس، ولا يصلح فيه الادعاء، لكن تظهر آثاره في سلوك المسلم، فيبتعد عن التحايل على الرزق أو طلبه بالمحرم، ويتجنب النفاق والتملق، لأنه يعتمد على الله وحده.

معنى التوكل على الله

وأوضح ان التوكل يعني الثقة بالله والاعتماد عليه في كل الأمور، وقد ورد الأمر به في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ ، وقوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ، وقول موسى عليه السلام لقومه: ﴿فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾.

ومن السنة قوله ﷺ: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير» (الترمذي)، وقوله ﷺ: « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ،ومن كانت الآخرة همه جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة» (ابن ماجه).

ولفت إلى أن العلماء أجمعوا على أن التوكل لا ينافي السعي والأخذ بالأسباب، بل لابد من العمل والاحتراف، مع اعتقاد أن الأسباب لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله؛ فالسبب والمسبب كلاهما من الله تعالى وبمشيئته. وقد قال سهل: « من طعن فى الحركة -يعنى فى السعى والكسب- فقد طعن فى السنة، من طعن فى التوكل فقد طعن فى الإيمان، فالتوكل حال النبى -ﷺ- والكسبُ سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سننه».

التوكل الصحيح 

وأشار إلى أن التوكل الصحيح يجمع بين مراعاة الأسباب الظاهرة، وعدم الاعتماد القلبي عليها، بل الاعتماد على الله وحده.

أثار التوكل على الله 

وللتوكل آثار عظيمة في محبة الله ومحبة رسوله ﷺ، وفي حسن السلوك إلى الله، وزيادة الإيمان، وغفران الذنوب، والترقي في درجات الجنان. وله أيضًا آثار إيجابية على الفرد في حب الوطن والمجتمع، والنفع حيث حلَّ؛ فإذا دخل التوكل الصحيح قلب العبد المؤمن، لم يؤذِ الناس، ولم يحسدهم، ولم يحقد على أحد، بل يكون متعاونًا معهم على الخير، راضيًا بما يقضيه الله سبحانه من الأمور.

معنى التوكل على الله التوكل على الله التوكل التوكل الصحيح أثار التوكل على الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

ترشيحاتنا

غزة

محلل سياسي فلسطيني: الأمريكان لديهم موقف واضح من الحرب في غزة.. وهم سبب توقف المفاوضات|فيديو

نتنياهو

القضية ليست غزة فقط | «عاشور»: الموقف المصري والعربي كان حازماً ضد أوهام نتنياهو التوسعية

البنك المركزي

أستاذ تمويل يتوقع انخفاض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي

بالصور

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي
الايس كوفي
الايس كوفي

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد