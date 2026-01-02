لاستعادة المظهر الجمالي.. حملات لإزالة اللافتات من شوارع الإسكندرية | صور

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة اللافتات الدعائية الموجودة بنطاقه، تنفيذًا للتكليفات والتوجيهات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.

وكان محافظ الإسكندرية قد وجه بإزالة اللافتات الدعائية التي تشوه المظهر الجمالي وتحجب الرؤية، وتنفيذًا للتعليمات، تابعت المهندس إيمان عباس، رئيس حي وسط، الحملة المكبرة التي نفذتها إدارة إشغال الطريق لإزالة تلك الدعايا.

وتوجهت الحملة لشوارع أفلاطون، طريق الحرية، وسليم حسن، أزيل خلالها عدد كبير من اللافتات الدعائية، وذلك بمشاركة مدير إدارة إشغال الطريق.

وتجري إدارة الإشغالات، المتابعة، ولا تزال الحملات مستمرة في نطاق حي وسط، وفقًا للبيان الصادر عنه منذ قليل.