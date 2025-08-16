الأزهر يكشف عن حقوق المسلم على أخيه.. تعرف عليها

كتب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك كشف فيه عن 6 حقوق واجبة على كل مسلم تجاه أخيه.

وقال جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضى الله عنه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّ. قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهَ؟ قَالَ: إذا لقيته فسلم عليه وَإِذا دَعَاكَ فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. صحيح مسلم

فهذا الحديث الشريف يؤكد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة روابط المحبة بين المسلم وأخيه ليوطد علاقة المسلمين بعضهم بعضا، ويقويها

حقوق المسلم على أخيه

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء: إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن الشرع الحنيف حدد ست حقوق واجبة على كل مسلم تجاه أخيه.



وأضاف "جمعة"، خلال منشور له عبر صفحة فيسبوك، أن الشريعة الإسلامية جعلت عيادة المريض من الواجبات، لأنها تؤلف بين القلوب، وكذلك رد التحية وتلبية الدعوة، وتشميت العاطس واتباع الجنائز، مستشهدًا بما روي عن على قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « للمسلم على المسلم من المعروف ست، يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا توفى، ويحب له ما يحب لنفسه، وينصح له بالغيب ».



وأشار الى أن الحديث الشريف يؤكد حرص رسـول اللّه -صلى الله عليه وسلم - على إقامة روابط المحبة بين المسلم وأخيه ليوطد علاقة المسلمين بعضهم ببعض، ويقوي روابط الأخوة والمحبة بينهم.



وتابع: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأداء حقوق ، وهي كثيرة، وقد أرشدنا الرسول- صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث إلى خمس منها غالية في قيمتها سهلة في أدائها.