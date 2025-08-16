قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراءات عاجلة من التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد.. تفاصيل
ماكرون: علينا أن نتذكر ميل روسيا إلى عدم الوفاء بالتزاماتها
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يدين محاولة الإحراق المتعمد بقاعة صلاة للمسلمين بفرنسا

مرصد الأزهر يدين محاولة الإحراق المتعمد بقاعة صلاة للمسلمين بفرنسا
مرصد الأزهر يدين محاولة الإحراق المتعمد بقاعة صلاة للمسلمين بفرنسا
شيماء جمال

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات محاولة الإحراق المتعمد لقاعة صلاة للمسلمين مساء الخميس 14 أغسطس، في بلدية شاتيلون سور سين بإقليم كوت دور في شرق فرنسا. ويؤكد أن هذا العمل الإجرامي لا يعدّ اعتداءً على دور العبادة فحسب، بل هو هجوم على قيم التسامح والتعايش التي يجب أن تصونها المجتمعات.

ودعا  المرصد السلطات الفرنسية إلى التحقيق الفوري والشامل في الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة، كما يطالب بضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية لحماية المسلمين ودور عبادتهم من أي أعمال عنف أو كراهية، خاصة في ظل تزايد وتيرة الأعمال المعادية للإسلام في الفترة الأخيرة.

وشدد المرصد على أن هذه الأعمال الإرهابية تهدف إلى بث الكراهية وتقويض السلم الأهلي، مؤكدًا أن التصدي لها يمثل مسؤولية مشتركة يجب أن تضطلع بها جميع المؤسسات السياسية والمدنية في فرنسا لضمان حقوق الجميع وحماية النسيج الاجتماعي من التطرف.

وفي تعليق على الحادث، أدان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، أمس الجمعة عبر حسابه على منصة "إكس"، ما وصفه بـ "عمل جبان معاد للمسلمين". وأفادت الشرطة أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الجناة، الذين حاولوا إشعال النار في الباب الأمامي لقاعة الصلاة.

هذه الحادثة تأتي في سياق مقلق، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 زيادة بنسبة 72% في الأعمال المعادية للمسلمين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية.

التسامح السلطات الفرنسية حماية المسلمين الأعمال المعادية للإسلام الأعمال الإرهابية مرصد الأزهر مكافحة التطرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الجمباز

انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في الجمباز بنادي المقاولون

إمام عاشور

إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي الاثنين المقبل

محمد علي بن رمضان

الأهلي: إصابة بن رمضان خفيفة وجاهز لمواجهة المحلة

بالصور

ملابس البحر .. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد