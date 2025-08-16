انطلاق تصفيات "دولة التلاوة" بمشاركة غير مسبوقة تتجاوز 14 ألف متسابق

انطلقت صباح اليوم، السبت ، التصفيات الأولية لأضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية في تاريخ مصر، "دولة التلاوة"، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من داخل مسجد عمرو بن العاص، بحضور لجان تحكيم متخصصة تشرف على تقييم أداء المشاركين.

وأكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن التصفيات تشهد مشاركة غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد المتقدمين 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، يتنافسون في أجواء روحانية تُمثّل امتدادًا حيًّا لعراقة مدرسة التلاوة المصرية التي تظلّ حاضرة في وجدان المسلمين حول العالم.

وأوضح رسلان أن المسابقة تهدف إلى اختيار نخبة من أفضل الأصوات القرآنية، وإبراز جيل جديد من القراء يتشرفون بحمل رسالة تلاوة كتاب الله عز وجل، بما يليق بمكانة مصر وريادتها التاريخية في مجال التلاوة والترتيل.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على المسابقة يعكس عمق تأثير مدرسة التلاوة المصرية ومكانتها الراسخة كمنارة لفنون التلاوة، فضلًا عن حرص الوزارة على رعاية المواهب القرآنية واستدامة التميز المصري في هذا الميدان الذي طالما جذب القلوب والعقول من مختلف أنحاء العالم.

وعلى جانب آخر يشارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في فعاليات المجلس الحديثي الرابع المخصص لطلاب العلم، والذي يُعقد بكلية أصول الدين بالقاهرة، يوم الاثنين 18 أغسطس 2025، حيث يتولى قراءة كتاب "الفانيد في حلاوة الأسانيد" للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، في جلسة علمية تجمع بين عبق التراث وروح الإسناد المتصل.

وينعقد هذا المجلس برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبرعاية علمية من الدكتور محمود محمد حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

ويشهد المجلس حضور كوكبة من كبار علماء الحديث الشريف، من بينهم: الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، والدكتور جلال الدين إسماعيل عجوة، والدكتور مصطفى أبو عمارة، والدكتور محمد اللبان.

يقام اللقاء في مدرج الإمام عبد الحليم محمود بكلية أصول الدين بالقاهرة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية، مع التأكيد على أن الحضور يتم بأولوية الحجز المسبق.



