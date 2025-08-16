إطلاق أكبر مسابقة لاكتشاف قرّاء القرآن برعاية "الأوقاف" و"المتحدة"

أعلنت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بدء تنفيذ برنامج تلفزيوني ضخم يهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب في تلاوة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، في إطار تعزيز ريادة مصر التاريخية في مجال التلاوة القرآنية.

جاء هذا التعاون كثمرة لتنسيق مستمر بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، حيث كُلِّفت الشركة المتحدة بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بالبرنامج الذي سيعرض على قنواتها، تحت إشراف وزارة الأوقاف، لضمان خروج العمل بصورة تليق بمكانة مصر في خدمة القرآن الكريم وأهله.

في يونيو الماضي، اجتمع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري برئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة أحمد فايق لمناقشة التفاصيل النهائية للبرنامج، حيث تم الاتفاق على رؤية موحدة لإظهاره بأفضل صورة ممكنة.

يهدف البرنامج إلى تقديم نخبة جديدة من القراء المتميزين، على نهج كبار قراء مصر أمثال الحصري وعبد الباسط والمنشاوي ومصطفى إسماعيل وغيرهم، تأكيدًا على دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي في نشر رسالة القرآن الكريم.

تتضمن المسابقة مراحل تنافسية تشرف عليها لجان علمية من كبار العلماء والمتخصصين، لاختيار أفضل المواهب من مختلف المحافظات بناءً على معايير دقيقة تجمع بين حسن الصوت وسلامة التلاوة.

المسابقة مفتوحة لجميع الفئات العمرية من الأئمة وأصحاب الأصوات الجميلة، بشرط الالتزام بالشروط التالية:

إجادة تامة لأحكام التجويد.

اختيار فرع واحد فقط: الترتيل أو التجويد.

عدم الانتماء للقراء أو المبتهلين المعتمدين في الإذاعة.

عدم الاعتماد رسمياً كقارئ سورة في وزارة الأوقاف.

رُصدت جوائز كبيرة للفائزين:

المركز الأول في التجويد: مليون جنيه.

المركز الأول في الترتيل: مليون جنيه.

المركز الثاني في كليهما: 500 ألف جنيه.

المركز الثالث: 250 ألف جنيه.

تنطلق التصفيات التأهيلية من السبت 16 أغسطس حتى الأربعاء 3 سبتمبر 2025، في جميع المحافظات، بمشاركة 4708 متسابق.

أما التصفيات المركزية فتُعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية من 6 إلى 11 سبتمبر 2025، بمشاركة 300 متسابق، يعقبها تدريب للمتأهلين للتصفيات النهائية وعددهم 28، وذلك يوم 25 سبتمبر على مهارات الوقوف أمام الكاميرا، لتبدأ بعدها المرحلة النهائية في أكتوبر 2025.

ونشرت الوزارة أسماء المستحقين لدخول التصفيات الأولية وطالبت جميع المديريات بإبلاغ المتسابقين بالحضور إلى الأماكن المخصصة في المواعيد المحددة، مشددة على ضرورة إحضار:

صورة الرقم القومي وأصلها.

للناشئة: صورة شهادة الميلاد + رقم قومي لولي الأمر.

لذوي الهمم: شهادة طبية أو كارنيه خدمات متكاملة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم استبعاد أي متسابق يخالف الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة.

أماكن ومواعيد التصفيات حسب المجموعات:

المجموعة الأولى: مسجد عمرو بن العاص (القاهرة، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بني سويف) من 16 إلى 24 أغسطس.

المجموعة الثانية: المركز الثقافي الإسلامي (الإسكندرية، البحيرة، مطروح) من 25 إلى 27 أغسطس.

المجموعة الثالثة: مسجد النصر بالمنصورة (الدقهلية، الشرقية، دمياط) من 23 إلى 27 أغسطس.

المجموعة الرابعة: مسجد البقلي بأسيوط (أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد) من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر.

المجموعة الخامسة: مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا (قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر) يوم 27 أغسطس فقط.

المجموعة السادسة: مسجد الإسماعيلي بالإسماعيلية (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال وجنوب سيناء) يوم 3 سبتمبر.

المجموعة السابعة: المركز الثقافي الإسلامي بالمنوفية (المنوفية، الغربية، كفر الشيخ) من 30 أغسطس إلى 2 سبتمبر.



