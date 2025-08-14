قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وزير الأوقاف يبحث مع سفير كازاخستان بالقاهرة تعزيز التعاون الديني والثقافي

عبد الرحمن محمد

استقبل  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السفير عسكر جينيس سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث آفاق التعاون المشترك في المجالات الدينية والثقافية.

أكد وزير الأوقاف خلال اللقاء اعتزاز مصر بالمنارة الثقافية المشتركة بين البلدين المتمثلة في الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية؛ إلى جانب حرص الوزارة على تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدينية بكازاخستان، من خلال تبادل الخبرات العلمية والدعوية، واستضافة الأئمة والباحثين، وتنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة تعالج القضايا الفكرية المعاصرة، وتدعم قيم التسامح والعيش المشترك.

من جانبه، أعرب السفير الكازاخي عن تقديره لدور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا اهتمام بلاده بتطوير التعاون في مجالات التدريب الديني، وتبادل المطبوعات والمخطوطات الإسلامية، وإقامة أنشطة مشتركة تخدم القيم الإنسانية والروابط التاريخية بين الشعبين.

وكان وزير الأوقاف أجرى اتصالًا هاتفيًا بالشيخ ممدوح محمود حسين، إمام مسجد بمديرية أوقاف قنا، للاطمئنان على وضعه الصحي عقب تعرضه لحادث طعن. 

وأكد الوزير خلال الاتصال متابعته المستمرة لحالته، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية الكاملة حتى شفائه، ومتمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وشدد وزير الأوقاف على المكانة التي يحظى بها الأئمة ودورهم في أداء رسالتهم الدعوية، مشيرًا إلى أن حمايتهم وسلامتهم تمثل أولوية للوزارة، مع التأكيد على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أمنهم أثناء القيام بواجبهم في خدمة بيوت الله ونشر قيم التسامح.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف سفير جمهورية كازاخستان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

