وزارة الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ 27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي في (27) مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، ورفع الوعي لدى المواطنين، لا سيما بين النشء والشباب.

تناول موضوع اليوم الأول، الذي عُقد عقب صلاة المغرب، عنوان: "إدمان السوشيال ميديا.. تضييع للوقت والمال"، حيث أكد المشاركون أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يشكل خطرًا حقيقيًّا على المجتمع؛ لما له من أثر سلبي على الإنتاجية والصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.

وأكد الأئمة أن إدمان هذه الوسائل يؤدي إلى إهدار الوقت والمال، محذرين من الانجراف وراء المحتوى الضار والمضلل الذي يفتقر إلى الفائدة، ومؤكدين أن الإسلام يدعو إلى الاعتدال وضبط النفس في كل الأمور، خاصةً في استخدام التكنولوجيا الحديثة.



وشدّد الأئمة على ضرورة تكاتف الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام لتوعية الشباب بأهمية استثمار الوقت فيما يعود بالنفع، والابتعاد عن كل ما يلهي ويشتت الذهن، مشيرين إلى أن الوعي الجماعي هو السبيل لبناء مجتمع منتج ومتزن.

وتُعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من الأئمة والعلماء، في إطار خطة دعوية متكاملة تهدف إلى تعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف فئات المجتمع.