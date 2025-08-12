وزير الأوقاف يبحث مع قيادات دينية من الأردن والجزائر والإمارات تعزيز التعاون

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، عددًا من القيادات الدينية من الدول الشقيقة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وفي البداية، التقى وزير الأوقاف، الدكتور أحمد الحسنات، مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، وبحث معه سبل التعاون في مجالات الدعوة وتطوير برامج تدريب الأئمة والدعاة، ودور الفتوى الرشيدة في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.

الأزهري يناقش التعاون العملي والدعوي مع وزير أوقاف الجزائر

كما استقبل "الأزهري"، الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر، حيث ناقشا تعزيز التعاون العلمي والدعوي، وتبادل الخبرات في تجديد الخطاب الديني ومكافحة الفكر المتطرف.

وفي لقاء ثالث، اجتمع وزير الأوقاف مع الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور أحمد الحداد، رئيس دائرة الإفتاء في دبي.

وتم بحث التعاون في تدريب الأئمة وتأهيل الدعاة وتطوير الخطاب الديني، إلى جانب مناقشة مبادرات مشتركة لمواجهة التطرف وترسيخ قيم التسامح.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار العلاقات التي تجمع مصر بالدول العربية الشقيقة، وحرص وزارة الأوقاف على توطيد التعاون مع المؤسسات الدينية لخدمة قضايا الأمة وتعزيز العمل الدعوي المشترك.