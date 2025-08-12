وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف: لن نسمح بأي خلل أو إهمال في أداء الأمانة

في مشهد يعكس روح المسؤولية والالتزام برسالة الدعوة، وبناءً على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، انطلق فضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف في جولة ميدانية مكثفة لا تعرف الكلل ولا الملل، متنقلًا بين المساجد والإدارات للتأكد من أن المساجد تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل.

شملت الجولة المرور على "إدارة مركز بني سويف – عزبة عويس" و "إدارة ببا – قريتي الشوشة وهربشنت" و "إدارة الفشن – بندر الفشن وعزبة جعفر" حيث تابع فضيلته أداء الأئمة والخطباء والعاملين، ووقف بنفسه على مستوى الانضباط، مؤكدًا أن رسالة المسجد لا تحتمل أي تقصير أو تراخٍ، وأن بيوت الله يجب أن تكون دائمًا نموذجًا للنظام والقدوة.

وشدد فضيلته على أن هذه الجولات الميدانية لن تتوقف، بل ستزداد حزمًا وتكثيفًا، وأن العمل الدعوي رسالة عظيمة ومسؤولية أمام الله والوطن، قائلاً: "لن نسمح بأي خلل أو إهمال في أداء الأمانة، فالمسجد هو منارة الهداية ولن يعلو فوق منبره إلا صوت الحق".