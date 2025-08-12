محافظ بني سويف ووزير التعليم العالي يفتتحان المجمع الطبي بجامعة النهضة

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، حيث شارك المحافظ والوزير في افتتاح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم".

وحضر افتتاح المجمع الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.

وتفقد الوزير والمحافظ ومرافقوه أقسام المجمع الطبي وإمكاناته الطبية، حيث أشاد الوزير بما يضمه من تجهيزات حديثة وكوادر مؤهلة، مؤكدًا أن افتتاح هذا الصرح الطبي يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية والتعليمية في مصر.

واشار إلى أن المجمع الطبي سيسهم في تدريب طلاب كليات الطب وتأهيلهم مهنيًا، فضلا عن تقديم خدمات علاجية متميزة لأبناء محافظة بني سويف، والمحافظات المجاورة، بما يواكب أهداف الدولة في الارتقاء بجودة التعليم والرعاية الصحية، وفقًا لأهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الخاصة تمثل شريكًا مهمًا في دعم جودة التعليم العالي في مصر، من خلال برامجها الأكاديمية المتطورة في المجال الطبي، وإعداد كوادر صحية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، بما يسهم في تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية وتلبية احتياجاتها من الكفاءات المؤهلة.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن افتتاح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" يمثل نقلة نوعية لخدمات الرعاية الصحية في محافظة بني سويف، وصعيد مصر بوجه عام، ويعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الصرح الطبي سيسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، ويعزز من قدرات المحافظة على تلبية احتياجات سكانها في مختلف التخصصات الطبية، فضلا عن دوره المهم في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية الشابة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري.

وأضاف المحافظ أن دعم المنظومة الصحية والتعليمية في بني سويف يعد من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأن إقامة مثل هذه المشروعات الكبرى تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال القادمة، وتواكب جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم.

وأكد أن المحافظة ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لضمان استدامة وتشغيل هذه المشروعات بأعلى كفاءة ممكنة.

وأكد الدكتور حسام الملاحي، أن المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" يعد إضافة نوعية للقطاع الصحي في صعيد مصر، حيث يقدم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لسكان محافظة بني سويف، ومحافظات الصعيد، فضلا عن خدمة باقي محافظات الجمهورية.

وقد أُنشئ المستشفى على مساحة 3,385 مترًا مربعًا، بمساحة بنائية إجمالية تبلغ 14,460 مترًا مربعًا، ويضم 200 سرير، كما أن المجمع يضم جميع التخصصات الطبية، ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقا للمعايير الدولية.

وأشار المهندس محمد الرشيدي إلى أن افتتاح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" يأتي في إطار التزام المؤسسة بدورها الوطني في خدمة المجتمع المصري، وتحقيق تطلعات أبناء محافظة بني سويف، ومحافظات صعيد مصر.

وأوضح أن المجمع يمثل خطوة إستراتيجية لدعم العملية التعليمية، وتوفير تدريب إكلينيكي متقدم لطلاب وخريجي كلية الطب بجامعة النهضة، تحت إشراف نخبة من كبار أساتذة كليات الطب بجامعات القاهرة، وعين شمس، وبني سويف، والفيوم، وغيرها من الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن افتتاح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" يعكس حرص الوزارة على دعم الشراكة مع الجامعات الخاصة في تطوير المنظومة الصحية والتعليمية في مصر.

وأوضح أن المجمع بما يضمه من إمكانات وتجهيزات طبية حديثة وكوادر بشرية متميزة، يمثل نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدور التعليمي والأكاديمي من جهة، والخدمة المجتمعية والصحية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة ورؤية مصر 2030 في مجالي الصحة والتعليم.

وشهد فعاليات الافتتاح كل من: الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور حسام صلاح عميد طب قصر العيني، والدكتور طارق سعيد عميد كلية الطب جامعة النهضة، والدكتور علي حجازي المدير التنفيذي لمستشفى جامعة النهضة، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.