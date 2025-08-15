خطيب الأوقاف يكشف عن مهن وأعمال الأنبياء في الإسلام.. فيديو

قال خطيب وزارة الأوقاف، بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، إن العمل كان من سمة الأنبياء، فأورد القرآن عن سيدنا يوسف عليه السلام "قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ".

وأضاف خطيب الأوقاف في خطبة الجمعة اليوم من محافظة شمال سيناء، متحدثا عن موضوع بعنوان "إعلاء قيمة السعي والعمل"، أن سيدنا محمد قال في الحديث الشريف "ما بعثَ اللهُ نبيًا إلا ورعى الغنمَ قالوا : وأنت يا رسولَ اللهِ ؟ قالَ : نعم كنتُ أرعاها على قراريطَ لأهلِ مكةَ".

وتابع: أوحى الله إلى سيدنا نوح عليه السلام، بصنع السفينة، فيقول تعالى "وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا" كما علم الله سيدنا داود، صنع الدروع، فيقول تعالى "وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ".

وردج على نهج الأنبياء، الصحابة والتابعون فاشتغلوا في الصناعات، وعلى شبابنا أن يأخذوا العبرة من الأنبياء والصحابة والتابعين.

وتابع: التكاتف الإجتماعي سمة من سمات الإسلام والمتابع للعبادات التي شرعها الله، يجد فلسفة الإسلام في تشريعها أن معظمها قائم على التكافل والتكاتف الإجتماعي.

وذكر خطيب الأوقاف، المثال على ذلك من تشريع كفارات الإطعام حتى يعم النفع على الفرد والمجتمع، كذلك شرعت صدقة الفطر بعد عيد الفطر حتى تكون توسعة على المحتاجين، والأضحية في عيد الأضحى ليأكل منها الإنسان ويأكل غيره.