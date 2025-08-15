قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دخلت 800 جرام وخرجت كيلو ونص.. انقاذ طفلة مبتسرة بمستشفي أسيوط الشاملة
عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته
مواجهة وإنكار.. كواليس 12 ساعة تحقيقات في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات
مهلة 45 يومًا.. تحذير من الصحة لمستشفيات المنيا لهذا السبب
إبراهيم زهران: نرغب في التأهل إلى نصف نهائي الأفروباسكت
القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
ديني

خطيب الأوقاف يكشف عن مهن وأعمال الأنبياء في الإسلام.. فيديو

خطيب الأوقاف
خطيب الأوقاف
محمد شحتة

قال خطيب وزارة الأوقاف، بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، إن العمل كان من سمة الأنبياء، فأورد القرآن عن سيدنا يوسف عليه السلام "قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ".

وأضاف خطيب الأوقاف في خطبة الجمعة اليوم من محافظة شمال سيناء، متحدثا عن موضوع بعنوان "إعلاء قيمة السعي والعمل"، أن سيدنا محمد قال في الحديث الشريف "ما بعثَ اللهُ نبيًا إلا ورعى الغنمَ قالوا : وأنت يا رسولَ اللهِ ؟ قالَ : نعم كنتُ أرعاها على قراريطَ لأهلِ مكةَ".

وتابع: أوحى الله إلى سيدنا نوح عليه السلام، بصنع السفينة، فيقول تعالى "وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا" كما علم الله سيدنا داود، صنع الدروع، فيقول تعالى "وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ".

وردج على نهج الأنبياء، الصحابة والتابعون فاشتغلوا في الصناعات، وعلى شبابنا أن يأخذوا العبرة من الأنبياء والصحابة والتابعين.

وتابع: التكاتف الإجتماعي سمة من سمات الإسلام والمتابع للعبادات التي شرعها الله، يجد فلسفة الإسلام في تشريعها أن معظمها قائم على التكافل والتكاتف الإجتماعي.

وذكر خطيب الأوقاف، المثال على ذلك من تشريع كفارات الإطعام حتى يعم النفع على الفرد والمجتمع، كذلك شرعت صدقة الفطر بعد عيد الفطر حتى تكون توسعة على المحتاجين، والأضحية في عيد الأضحى ليأكل منها الإنسان ويأكل غيره.

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 15-8-2025

أطعمة طبيعية لحمايتك من الأنيميا وعلاجها بالتغذية السليمة

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. توفير المال

برج الدلو| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. صعوبة في إدارة مواردك

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

