خطيب الأوقاف: الإسلام أعلى من قيمة العمل وكان سمة في حياة الأنبياء.. فيديو

قال خطيب وزارة الأوقاف، بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، إن الإسلام يعلي من قيمة العمل ويكرم صاحب العمل، فيقول النبي "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه".

وأضاف خطيب الأوقاف في خطبة الجمعة اليوم من محافظة شمال سيناء، متحدثا عن موضوع بعنوان "إعلاء قيمة السعي والعمل"، أن العمل يحقق الكرامة ويؤهل الشخصية لتتلقى عن الله تعالى وتؤدي مراد الله، ويقول النبي لما سئل عن أي الأعمال أفضل فقال "بيع مبرور وعمل الرجل بيده".

كما استشهد بحديث النبي عن نبي الله داود عليه السلام، الذي يقول فيه "ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده".

وأكد خطيب الأوقاف، أن العمل سنة وسمة أساسية مع أنبياء الله عليهم السلام، وسجل القرآن أنواعا من المهن التي اشتغل فيها الأنبياء.

وتابع: أوحى الله إلى سيدنا نوح عليه السلام، بصنع السفينة، فيقول تعالى "وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا" كما علم الله سيدنا داود، صنع الدروع، فيقول تعالى "وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ".