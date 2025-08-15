قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

محمد شحتة

نقلت قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين أن عدد زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر المحرم 1447هـ تجاوز 60 مليون زائر (60,245,635)، بدعم من خدمات متكاملة تقدمها الهيئة والجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة أن المسجد الحرام استقبل 27,531,599 مصلّيًا، منهم 47,823 في حجر إسماعيل، و7,857,270 معتمرًا.

فيما بلغ عدد مصلي المسجد النبوي 21,576,200، منهم 1,122,368 في الروضة الشريفة، وقام 2,110,375 زائرًا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.

وأكدت الهيئة التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة لتسهيل أداء العبادات بيسر وأمان، مع السعي لتعزيز الجهود وتذليل العقبات، تماشيًا مع توجيهات القيادة السعودية لخدمة الحرمين الشريفين بأفضل صورة.

