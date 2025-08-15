بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومدينة بئر العبد

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر، ويقرأ قرآن الجمعة، الشيخ محمد فوزي البربري، القارئ وإمام القبلة بالجامع الأزهر.

بينما يلقي خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، الدكتور عبد الفتاح العواري، من علماء الأزهر الشريف، متحدثا عن موضوع بعنوان "دعوة الإسلام إلى الوحدة".

كما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف، بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم -قرية الخربة-ببئر العبد- بمحافظة شمال سيناء- وتكون خطبة الجمعة اليوم بعنوان "إعلاء قيمة السعي والعمل".

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "إعلاء قيمة السعي والعمل".

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الهدف من الخطبة هو التوعية بأهمية العمل وضرورة السعي الجاد لبناء الذات والنهوض بالأمم، مؤكدة أن العمل قيمة إنسانية وحضارية أصيلة في الإسلام، ودعامة رئيسية للتقدم والرقي.

ونوَّهت وزارة الأوقاف، إلى أن الهدف المراد توصيله إلى جمهور المسجد هو بيان قيمة العمل ووجوب السعي لبناء الذات والأمم، وأهمية ذلك لصناعة الحضارة، وتتناول الخطبة الثانية أهمية التكاتف والتعاون.

