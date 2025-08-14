قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ملتقى الجامع الأزهر: الإيمان واليقين سبب صمود المسلمين في غزوة مؤتة.. وغزة اليوم تعيد المشهد

عبد الرحمن محمد

عقد الجامع الأزهر، ملتقى السيرة النبوية الثامن والعشرون، تحت عنوان : "غزوة مؤتة وطريق النصر"، بحضور كل من: أ.د إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأ.د السيد بلاط، أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سابقاً، أدار الحوار: د. إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم.
كشف الدكتور السيد بلاط عن الخلفية التاريخية لغزوة مؤتة، مشيراً إلى أن مؤتة بلدة تقع في الأردن على بعد 140 كم من عمّان، موضحا أن السبب المباشر للغزوة كان قتل "الحارث بن عمير الأسدي"، مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل رسالة دعوة للإسلام إلى أمير بصرى في السنة السادسة للهجرة، على يد "شرحبيل بن عمرو الغساني"، مما اعتُبر إعلان حرب صارخاً على الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة واستهانةً برسالتها.  
 


وأبرز الدكتور بلاط استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا التحدي بتجهيز جيش قوامه 3000 مقاتل، مشيراً إلى حكمته في ترتيب القيادة بتسلسل واضح (زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة). 

كما سلط الضوء على التوجيهات النبوية السامية التي أمر بها الجيش، والتي شكلت دستوراً أخلاقياً في القتال: تجنب الغدر، وحظر قتل المدنيين (النساء، الأطفال، الشيوخ)، والامتناع عن قطع الأشجار أو هدم المباني، مع التأكيد على إعلاء كلمة الحق والدين. 

ووصف بلاط هذه التوجيهات بأنها "أخلاق الإسلام في القتال"، نافياً بشدة ما يُثار زوراً عن ارتباط الإسلام بالعنف والإرهاب.  


وتحدث الدكتور بلاط عن سير المعركة واستشهاد القادة الثلاثة الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم واحداً تلو الآخر، مؤكدا أن هذا الفداء لم يُضعف العزيمة، وأن سر الصمود والنصر - رغم التفوق العددي الساحق للروم وحلفائهم الذي وصل إلى قرابة 200 ألف مقابل 3 آلاف مسلم - يكمن في "الإيمان الكامل بالله واليقين بالنتيجة: إما النصر وإما الشهادة"، واصفا بسالة المقاتلين بأنها أظهرت "رجالاً يحرصون على الموت في سبيل الله أكثر من حرصهم على الحياة، صدقوا ما عاهدوا الله عليه".  

من جانبه، شدد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، على أن غزوة مؤتة ليست مجرد حدث تاريخي، بل "صورة مكررة ودرس مهم" تتجلى ملامحه في واقع الأمة اليوم، مستشهداً بوضع غزة وفلسطين حيث يواجه المسلمون أعداءً متفوقين عددياً وعتاداً، مؤكدا على أن معركة مؤتة تقدم درساً محورياً "تفتقده الأمة اليوم"، وهو الأثر الحاسم للإيمان الراسخ والقيادة المخلصة والأخلاق الثابتة في تحديد مصير المعارك وتحقيق النصر المعنوي والمادي، مهما بلغت التحديات وعَظُمت التضحيات.

يُذكر أن ملتقى "السيرة النبوية" يُعقد الأربعاء من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات من  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على حياة النبي محمد ﷺ، والمعالم الشريفة في هذه السيرة العطرة، وبيان كيفية نشأته، وكيف كان يتعامل مع الناس، وكيف كان يدبر شئون الأمة؛ للوقوف على هذه المعاني الشريفة؛ لنستفيد بها في حياتنا.

ملتقى الجامع الأزهر غزوة مؤتة غزة صمود المسلمين

