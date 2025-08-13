ملتقى موسع للوافدين مع قيادات جامعة الأزهر ومستشارة الإمام الأكبر

شهدت قاعة مجلس جامعة الأزهر بمدينة نصر ملتقى موسعًا جمع قيادات الجامعة برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، الذي افتتح الملتقى بكلمة ترحيبية أعرب فيها عن سعادته بلقاء طلاب الأزهر الوافدين من مختلف الجنسيات، مشيدًا بدورهم في إثراء التنوع الثقافي والفكري داخل الجامعة، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف يوليهم اهتمامًا كبيرًا ويحرص على توفير بيئة تعليمية وثقافية تليق بمكانته التاريخية والدولية.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أن هذا اللقاء يُعد جزءًا من فعاليات ملتقى "ثقافات الشعوب"، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع لجنة الطالب الوافد بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات، في تجربة ثرية للحوار الثقافي، واللقاء الأبوي بين القيادات وأبنائهم الوافدين، مشيرة إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعميق الانتماء وتعزز قيم الاحترام المتبادل، وتفتح المجال أمام الطلاب الوافدين للمشاركة الفاعلة في القضايا الأكاديمية والاجتماعية والثقافية، وأن الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاستماع للطلاب وتلبية متطلباتهم.

وناقش الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات، مع الوافدين مشروع التأمين الصحي الشامل للطلاب الوافدين لأول مرة، موضحًا آليات تنفيذه وأهدافه في ضمان رعاية صحية متكاملة؛ للاهتمام بالجوانب الصحية للطلاب، إضافة إلى الخدمات الأكاديمية.

وألقى الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي، كلمة أكد فيها أهمية رعاية الوافدين واهتمام الأزهر الشريف بهم واستعداد فروع الجامعة لتلبية متطلباتهم، والتشرف بخدمتهم باعتبارهم طلاب العلم الذين أوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم.

وعبر الأستاذ الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، عن تقديره لمشاركة الطالبات الوافدات في الحوار، مؤكدًا اهتمامه بمشاكلهن ومقترحاتهن والعمل على توفير بيئة جامعية آمنة ومحفزة على التفوق والتميز.

وأكد الأستاذ الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن باب مكتبه مفتوح دائمًا للطلاب، وأنه يضع مقترحاتهم وتوصياتهم موضع الاهتمام والتنفيذ الفعلي، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في عرض المقترحات والمتطلبات تساعد في صياغة الحلول على الوجه الأمثل.

واستكمل الأستاذ الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري، الحديث مؤكدًا حرصه على متابعة شئون الطلاب الوافدين بالوجه البحري وتذليل العقبات التي قد تواجههم، وأن الاستماع لمقترحاتهم يُعد خطوة أساسية نحو إيجاد حلول عملية ومستدامة للعملية التعليمية.

وقد شهد الملتقى مناقشة موسعة لأهم القضايا التي تواجه الوافدين، والمقترحات التي تسهم في تسريع الإجراءات الإدارية، وتفعيل الربط الإلكتروني بين الكليات والإدارات المختصة، كما ساد الملتقى التفاعل الكبير بين الطلاب والقيادات، حيث اتسم الحوار بالصراحة والانفتاح، ووعدت قيادات الجامعة بمتابعة تنفيذ ما تم طرحه من مقترحات تخدم الوافدين.

وقد حرص نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات قبل ختام الملتقى على التواصل المباشر مع عمداء الكليات خلال اللقاء للحل الفوري لبعض المشكلات، كما دعا عدد من المختصين لحضور الملتقى والإجابة عن جميع الأسئلة وتدوين الملاحظات والمقترحات؛ حيث حضر الملتقى أ. د. محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي، د. حامد هلال، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، د. حسام شاك، مدير المركز الإعلامي للجامعة، أ. حامد سعد، نائب مدير المركز الإعلامي، د. أحمد كشك، منسق الأنشطة الطلابية، أ. طاهر مجدي، مدير التنسيق بالإدارة العامة لشئون التعليم.

وفي ختام الاجتماع، قام الحضور بجولة داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر، شملت: زيارة المكتبة المركزية لجامعة الأزهر التي تُعد من أكبر المكتبات الأكاديمية في مصر بما تضمه من آلاف المراجع والمصادر العلمية في شتى التخصصات، وقاعات مطالعة مجهزة بأحدث التقنيات لدعم البحث العلمي، واستمعوا إلى شرح واف لمحتويات المكتبة من أ. أحمد فتحي، مدير المكتبة المركزية، وأ. عاطف المتولي، مدير إدارة الرسائل الجامعية، مؤكدين أن المكتبة وإدارتها برئاسة أ. أسامة أمين، مدير عام المكتبات، ترحب بطلاب العلم، وتقدم لهم كل ما يخدم أبحاثهم ورسائلهم، كما استمعوا لمعلومات عن سفارة المعرفة من أ. مصطفى رفاعي وأ. مروة مبينين لهم الخدمات التي تقدم لطلاب الجامعة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ثم التقطوا الصور التذكارية مع مديري المكتبة، وأ. رحاب عبد الرحمن، مدير إدارة الخدمات المالية والإدارية.

كما تضمنت الجولة زيارة كلية التربية – قسم التربية الفنية، حيث شاهد الطلاب المعارض الفنية والإبداعات التي أعدها الطلاب، والتي عكست تنوع خلفياتهم الثقافية وثراء مواهبهم الفنية، مقدمين الشكر للدكتور جمال الهواري، عميد الكلية، والدكتور محمد العربي، رئيس قسم التربية الفنية، وللسادة الدكاترة: صالح عبد النعيم، وليد مجدي.

وقد أحدث الملتقى والزيارات الميدانية تأثيرًا بالغًا في نفوس المشاركين؛ إذ عبّر الطلاب عن تقديرهم الكبير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ولقيادات الجامعة واهتمامها بقضاياهم، ولمستشارة شيخ الأزهر، وأكدوا أن هذه التجربة عززت ثقتهم في أن صوتهم مسموع، وأن مقترحاتهم محل تقدير وتنفيذ، فيما أكدت قيادات الجامعة على أن هذه الفعاليات ستظل نهجًا مستمرًّا لترسيخ التواصل والتعاون بين الجامعة وطلابها الوافدين، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على الإسهام الفاعل في خدمة مجتمعاته.