مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر والمعهد العالي للتوجيه والإرشاد اليمني

أشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة مهدي شبيبة، وزير الأوقاف والإرشاد بالجمهورية اليمنية، بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومواقفه النبيلة من القضايا الإنسانية وبخاصة القضية الفلسطينية؛ جاء ذلك خلال زيارته اليوم لجامعة الأزهر لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمعهد العالي للتوجيه والإرشاد اليمني، يرافقه الشيخ كمال عبد الله باهرمز، عميد المعهد، بحضور فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ أسامة الدقن، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بالجامعة.

وأكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أن رسالة الأزهر الشريف تتعاظم اليوم تلو الآخر خاصة مع تزايد الأفكار المتطرفة.

من جانبه رحَّب الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالشيخ الدكتور محمد بن عيضة في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال، مؤكدًا على حرص الجامعة على احتضان الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف الممتدة على مدار أكثر من ألف عام في نشر قيم الوسطية ومبادئ الاعتدال في العالم.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر يدرس بها ما يقارب ألف طالب وطالبة من اليمن الشقيق، لافتًا إلى أنهم يلقون رعاية وعناية كبيرة من أجل إعدادهم وتجهيزهم لحمل رسالة الأزهر الشريف، وأن يكونوا سفراء الوسطية والاعتدال.

وخلال الزيارة تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين والتي تضمنت بنودها توطيد أواصر التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات والمعارف وتطوير البرامج التعلمية والبحثية المشتركة بما يحقق المصلحة للجانبين.

كما تضمنت مذكرة التفاهم قيام جامعة الأزهر بتزويد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد اليمني بالتخصصات المطلوبة من كفاءات جامعة الأزهر المتميزة في مختلف المجالات العلمية الشرعية واللغوية والإنسانية والعلوم التطبيقية.

وفي ختام الزيارة قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بتكريم وزير الأوقاف اليمني، ومنحه درع جامعة الأزهر.