رئيس جامعة الأزهر يتفقد تجهيز القافلة الإغاثية لغزة

في إطار رسالة الأزهر الشريف العالمية المجتمعية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر؛ قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتور أنور خطاب، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات؛ بجولة تفقدية للاطمئنان على أعمال تجهيز وتعبئة القافلة الإغاثية لجامعة الأزهر التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الجولة وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لكل من أسهم ويسهم في القضية الفلسطينية؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والمبادرة الكريمة التي أطلقها فضيلته تحت شعار: (أغيثوا غزة)،واطمأن فضيلته على تجهيز القافلة السادسة، والمقرر لها الانطلاق خلال الساعات القادمة، ودعا فضيلته المولى -عز وجل- أن يفك كرب الأشقاء في غزة وأن يرحم شهداءهم.

جدير بالذكر أن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر سبق لها أن أرسلت عدد خمس قوافل إغاثية ضمت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية؛ نصرة للأشقاء في قطاع غزة، ودعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.