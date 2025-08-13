قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: أجريت مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين مباحثات إيجابية بشأن عملية السلام مع روسيا
أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل
خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش
ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل
ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها
وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين
الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد تجهيز القافلة الإغاثية لغزة

جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات
عبد الرحمن محمد

في إطار رسالة الأزهر الشريف العالمية المجتمعية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر؛ قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والدكتور أنور خطاب، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات؛ بجولة تفقدية  للاطمئنان على أعمال تجهيز وتعبئة القافلة الإغاثية لجامعة الأزهر التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الجولة وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لكل من أسهم ويسهم في القضية الفلسطينية؛ تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والمبادرة الكريمة التي أطلقها فضيلته تحت شعار: (أغيثوا غزة)،واطمأن فضيلته على تجهيز القافلة السادسة، والمقرر لها الانطلاق خلال الساعات القادمة، ودعا فضيلته المولى -عز وجل- أن يفك كرب الأشقاء في غزة وأن يرحم شهداءهم.

جدير بالذكر أن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر سبق لها أن أرسلت عدد خمس قوافل إغاثية ضمت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية؛ نصرة للأشقاء في قطاع غزة، ودعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

رئيس جامعة الأزهر القافلة الإغاثية الإمام الأكبر غزة أغيثوا

