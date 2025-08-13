مفتي جنوب أفريقيا: أعتز بانتمائي للأزهر الشريف وتدريبي في دار الإفتاء المصرية

تواصلت اللقاءات الثنائية للدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مع ضيوف مؤتمر الإفتاء العاشر، والمنعقد بالقاهرة خلال يومي 12 و13 أغسطس الجاري؛ حيث التقى الدكتور أرشد محمد، مفتي المجمع الوطني للإفتاء والشؤون الإسلامية، بجنوب أفريقيا.

وتناول اللقاء ترحيب مفتي الجمهورية بالضيف الكريم؛ معربًا عن شكره له لتلبيته دعوة حضور مؤتمر هذا العام، الذي يأتي بعنوان (صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي).

وأكد أن رسالة دار الإفتاء المصرية هي رسالة عالمية وليست مقتصرةً على المصريين فقط؛ وذلك انطلاقًا من رؤية تهدف إلى دعم الاعتدال والوسطية.

مفتي جنوب أفريقيا: نسعى لنقل تجارب المؤسسات الدينية المصرية لبلادنا

من جانبه، أعرب مفتي المجمع الوطني للإفتاء والشؤون الإسلامية بجنوب أفريقيا عن اعتزازه بالانتماء للأزهر الشريف الذي كوّن شخصيته، ثم تدريبه في دار الإفتاء المصرية عام 2019م.

وأشار إلى أنه ناشد فضيلة المفتي بالعمل على المزيد من بحث سبل التعاون والدعم؛ لتصحيح الأفكار المغلوطة وإرساء الفكر الوسطي الرشيد الذي يسعى لحماية الأوطان ومقدراتها، مؤكدًا أنهم في جنوب أفريقيا يسعون إلى نقل تجارب المؤسسات الدينية المصرية لبلادهم.