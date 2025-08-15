وزير الأوقاف يعقد جلسة ذكر بعد صلاة الجمعة بشمال سيناء.. فيديو

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، جلسة ذكر بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم -قرية الخربة-ببئر العبد- بمحافظة شمال سيناء- وكانت خطبة الجمعة اليوم بعنوان "إعلاء قيمة السعي والعمل".

وتلا الدكتور أسامة الأزهري، مع المصلين، سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، والمعوذتين، وكذلك أذكار: لا إله إلا الله، ثم دعا لمصر وأهلها.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف، بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم -قرية الخربة-ببئر العبد- بمحافظة شمال سيناء- وكانت خطبة الجمعة اليوم بعنوان "إعلاء قيمة السعي والعمل".

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الهدف من الخطبة هو التوعية بأهمية العمل وضرورة السعي الجاد لبناء الذات والنهوض بالأمم، مؤكدة أن العمل قيمة إنسانية وحضارية أصيلة في الإسلام، ودعامة رئيسية للتقدم والرقي.