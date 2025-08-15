الأوقاف: إعلاء قيمة السعي والعمل موضوع خطبة الجمعة اليوم

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان: "إعلاء قيمة السعي والعمل".

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الهدف من الخطبة هو التوعية بأهمية العمل وضرورة السعي الجاد لبناء الذات والنهوض بالأمم، مؤكدة أن العمل قيمة إنسانية وحضارية أصيلة في الإسلام، ودعامة رئيسية للتقدم والرقي.

وفي سياق آخر أجرى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ ممدوح محمود حسين، إمام مسجد بمديرية أوقاف قنا، للاطمئنان على وضعه الصحي عقب تعرضه لحادث طعن.

وأكد وزير الأوقاف، خلال الاتصال متابعته المستمرة لحالته، موجهًا بتوفير الرعاية الطبية الكاملة حتى شفائه، ومتمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وشدد وزير الأوقاف على المكانة التي يحظى بها الأئمة ودورهم في أداء رسالتهم الدعوية، مشيرًا إلى أن حمايتهم وسلامتهم تمثل أولوية للوزارة، مع التأكيد على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أمنهم أثناء القيام بواجبهم في خدمة بيوت الله ونشر قيم التسامح.

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والد فضيلة الشيخ علي الدين أبو عوض، مدير الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، بديوان عام وزارة الأوقاف.

وإذ يتقدم الدكتور أسامة الأزهري، بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الشيخ علي الدين أبو عوض، وإلى الأسرة الكريمة، فإنه يتضرع إلى الرحمن الرحيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.