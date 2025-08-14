"مساجدنا حياة" فعالية لترسيخ القيم الدينية لدى النشء والشباب بمسجد السيد البدوي

أطلق اتحاد "بشبابها"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف، فعاليات "مساجدنا حياة" من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، دعمًا لجهود ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية لدى النشء والشباب، وبالتنسيق مع مديرية أوقاف الغربية، وبحضور عدد من القيادات الدينية والشبابية.

وتضمنت الفعالية أنشطة إبداعية في مجالات الرسم والتعبير الفني، وبرامج توعوية وثقافية، تستهدف تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم، بما يسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

وتهدف المبادرة إلى ربط النشء والشباب بالمساجد، وتحويلها إلى مراكز إشعاع حضاري وفكري وتنموي، من خلال الجمع بين أداء الشعائر وتقديم برامج تثقيفية وتدريبية، تعزز روح الانتماء والمواطنة، وتدعم مشاركة الشباب في خدمة المجتمع.

ويواصل اتحاد "بشبابها" تنفيذ النشاط بالتعاون مع وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة، في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لاستثمار طاقات الشباب، وبناء وعيهم على أسس دينية ووطنية راسخة.