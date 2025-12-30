محافظ دمياط: طفرة تنموية بمختلف القطاعات بتكلفة تتجاوز 37 مليار جنيه خلال 2025

شهدت محافظة دمياط خلال عام 2025، طفرة تنموية كبرى في مختلف القطاعات؛ وذلك عقب تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية والتنموية العملاقة خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري في مجال الصحة، وذلك عبر تقديم 5 ملايين و 833 ألفا و786 خدمة طبية للمواطنين بمستشفيات المحافظة إلى جانب مجالات الطرق والتعليم والكهرباء والشباب والرياضة والاستثمار وغيرها، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه.



كما شهدت المحافظة أيضا الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرى مركز سعد، بتكلفة إجمالية 33 مليار جنيه، إضافة إلى تنمية المنطقة الحرة العامة والتي بلغ حجم استثماراتها 178 مليون دولار.. كما يبلغ تكلفة استثماراتها مليار و600 مليون دولار وتستوعب 4437 عاملا إلى جانب افتتاح الدورة 28 لمعرض "صنع في دمياط" والذي قدم دعما تسويقيا لـ1320 مشروعا منذ إنشائه؛ لتصبح المحافظة قاطرة للتنمية في عهد الجمهورية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتحقيق نهضة كبرى في كافة القطاعات التي تمس حياة المواطن البسيط لتوفير حياة كريمة له، فضلا عن توفير كافة سبل الدعم في مجال الاستثمار لجذب المستثمرين العرب والأجانب وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.



وقال محافظ دمياط،الدكتور أيمن الشهابي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ - إن المحافظة تمتلك مقومات طبيعية وطفرة في البنية التحتية تؤهلها إلى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، موضحا أن المشروعات التي تم تنفيذها بخطة العام المالي الحالي بلغت قيمتها مليارات الجنيهات وذلك لتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والذي يساهم بدوره في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف الدكتور الشهابي، أن المحافظة شهدت خلال العام الجاري افتتاح الدورة 28 لمعرض "صنع في دمياط" والذي قدم دعما تسويقيا لـ1320 مشروعا منذ إنشائه..كما حقق مبيعات منذ إنشائه نصف مليار جنيه.



وردا عن سؤال بشأن النهضة التي حدثت مؤخرا في قطاع الصحة.. قال المحافظ إنه تم تقديم 5 ملايين و833 ألفا و786 خدمة طبية للمواطنين بمستشفيات المحافظة خلال الفترة من أول يناير 2025 إلى شهر نوفمبر الماضي، إلى جانب افتتاح وحدة العناية المركزة بكل من مستشفى دمياط العام ومستشفى السرو العام إلى جانب تطوير مبنى الطوارئ بمستشفى كفر سعد وتركيب جهاز أشعة وتطوير مركز طب الأسرة بكفر الشناوي ورفع كفاءة مستشفى الحميات بالزرقا وتطوير مبنى الطوارئ بكفر سعد، فضلا عن إنشاء 2 مبنى للكهرباء بمستشفى دمياط العام وافتتاح وفرش وتشغيل مستشفى رأس البر المركزي بتكلفة إجمالية لهذه المشروعات بلغت 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء ثلاث مراكز طبية متخصصة بالمستشفى الجامعي التابع لجامعة الأزهر وتشمل مركز الباطنة ومركز الأمومة والطفولة ومركز الجراحات والتجميل، وكذلك الانتهاء من إنشاء مبنى كلية الطب بتكلفة 3 مليارات جنيه.. كما تقرر إدخال المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي.

وفيما يتعلق بالنهضة التي شهدها قطاع البنية التحتية.. أشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في قطاع الطرق، منها تطوير كورنيش النيل بدمياط وطريق شطا، بالإضافة إلى استكمال طريق السنانية وتطوير طريق السيالة ورفع كفاءة طريق السلام وطريق كفر البطيخ _ السواحل، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه.



وحول الجهود التي بذلتها المحافظة لتقديم حلول لكثافة الفصول وتكدس الطلاب بها ،وتحقيق طفرة في مجال التعليم،بجانب النهضة الإنشائية بجامعة دمياط والجامعات التابعة لها قال المحافظ إن المحافظة أولت قطاع التعليم اهتماما بالغا ولذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق طفرة كبرى به بتكلفة إجمالية بلغت 193 مليون جنيه، منها تطوير وإحلال وتجديد عددا من المدارس ،من بينها مدرسة الشهيد السيد حسن ومدرسة الجمهورية الابتدائية والزرقا الإعدادية ورفعة الطهطاوى الابتدائية ومدرسة عزبة البرج الثانوية، وكذلك تطوير مدرسة السرو الإعدادية ،ومدرسة دياب مبروك ،ومدرسة عبد الرحمن إسماعيل ،ومدرسة عزبة البر الإعدادية.



وأضاف المحافظ :"بالنسبة لجامعة دمياط تم إنشاء الجامعة الأهلية التابعة لها وبدأت الدراسة بها هذا العام.. كما تمت الموافقة على إنشاء الجامعة التكنلوجية.



وعن الطفرة التي حدثت في مجال الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة واكتشاف مواهب النشء والشباب ،أوضح المحافظ أنه تم افتتاح مركز شباب عزبة 3 وتجديد ملعب خماسي بكفر سعد وإحلال وتجديد مركز شباب دقهلة ومركز شباب عزبة الجامع ومركز شباب تفتيش السرو ومركز شباب الغنيمية وذلك بتكلفة 920 مليون جنيه.



وبخصوص الجهود المبذولة لرفع كفاءة قطاع المياه والصرف الصحي أكد المحافظ أنه تم افتتاح محطة الصرف الصحي بالنجارين التابعة لكفر البطيخ ..كما تم افتتاح محطة الصرف الصحي بشط جريبة، بالإضافة إلى افتتاح توسعات محطة رأس البر ، ومحطة معالجة شطا، بتكلفة إجمالية بلغت ٣٩٦ مليون جنيه.



ونوه الدكتور الشهابي إلى الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "بقري مركز سعد ..وقال إنه تم تنفيذ ٥٨٨ مشرعا في ٢٣ قرية بالمركز المشار إليه بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليار جنيه.



وحول جهود المحافظة المبذولة لتحقيق نهضة في قطاع الكهرباء ،قال الدكتور الشهابي إنه تم العمل في هذا القطاع على قدم وساق لتلبية احتياجات المواطنين،وذلك من خلال تنفيذ العديد من مشروعات نقل كابلات متعارضة مع توسعة كوبري العنانية، وتوسعة الطريق الدولي الساحلي أعلى كوبرى السلام " مغذى العدلية " ونقل كابلات متعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدولي الموازي لترعة السلام ،بحانب نقل كابلات متعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدولى كوبرى أولاد حمام ، وإنشاء مغذى بديل لمستشفى دمياط العام من محطة محولات شرق دمياط، فضلا عن استكمال توصيل التيار الكهربائي لمبنى لوحة توزيع محافظة دمياط، واستكمال توصيل التيار الكهربائي لمستشفى الصدر والحميات ، وتوصيل التيار الكهربائي لسوق الجمعة بشطا " بتكلفة إجمالية بلغت 46 مليون جنيه.



وبخصوص جهود المحافظة في تنمية ميناء دمياط أوضح المحافظ أن الميناء شهد تشغيل خط الرورو والذ ى ينقل البضائع والخضروات بين دمياط وإيطاليا.