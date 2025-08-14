قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة حر قياسية وأمطار رعدية تضرب مناطق في مصر
ذروة الموجة .. الأرصاد: احذروا درجات الحرارة اليوم تقترب من 50 درجة
سؤال فى النواب لوضع أسعار استرشادية ملزمة للعلاج المستشفيات الخاصة
بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. السبت
استشهاد 89 شخصا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
قوافل المساعدات المصرية لغزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والوقود
سلطات الاحتلال تواصل سياسات التعنت في التعامل مع قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة
على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات
الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة تقترب من 50
ترامب يبدي استعدادًا لتقديم ضمانات أمنية مشروطة لأوكرانيا خارج الناتو
رسميا.. سعر الذهب في مصر مستهل الخميس
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. توضيح عاجل من التعليم بشأنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لقاء بين الأزهري وعميد أصول الدين بالهند على هامش مؤتمر الإفتاء

الثقافي الأزهري خلال اللقاء
الثقافي الأزهري خلال اللقاء

تشرَّف عميد كلية أصول الدين بجامعة مركز الثقافة السنية، الشيخ عبد الله الثقافي البلنوري، بلقاء  وزير الأوقاف المصرية،  الدكتور أسامة الأزهري، وذلك على هامش مؤتمر دار الإفتاء المصرية.

وخلال اللقاء، نقل العميد إلى معالي الوزير رسالة تهنئة وتقدير على ما يقدمه من جهود علمية مباركة، ولا سيما محاضراته الافتراضية لطلبة الجامعة، والتي تُعقد بواقع محاضرتين شهريًّا في شرح كتاب «الأدب» من صحيح الإمام البخاري، بأسلوب رصين يجمع بين العلم العميق والطرح الماتع.

وقد عبّر  الوزير عن امتنانه لهذه المبادرة العلمية، وسأل عن صحة مفتي الديار الهندية، واستفسر عن أحوال جامعة مركز الثقافة السنية، مثنيًا على دورها الريادي في نشر الوسطية، وتعزيز قيم الأخلاق، وربط طلبة العلم بتراث الأمة العلمي والروحي.

من ناحية أخرى أثني عميد أصول الدين على جهد الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم مؤكدا أنه المحرّك الفعّال لمؤتمر الإفتاء العالمي.

وقال: رعندما تتأمل في نجاح المؤتمرات الدولية، لا سيما تلك التي تتصل بعمق الفكر الإسلامي ورسالته الحضارية، تجد خلف الكواليس رجالًا يحملون على عاتقهم عبء الإعداد والتخطيط، ويُذيبون وقتهم وجهدهم في سبيل إنجاح الحدث. ومن بين هؤلاء القامات يسطع نجمٌ باسمه وعطائه، هو الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي جمهورية مصر العربية، والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وصاحب البصمة الفاعلة في تنظيم مؤتمر الإفتاء العالمي ورسم ملامح برامجه ونشاطاته.

وأضاف :امتدت خبرات نجم  بين الشرق والغرب؛ فشغل مناصب أكاديمية وإدارية بارزة، منها:
محاضر في الدراسات الإسلامية بجامعة "سينت جونز" في نيويورك.
مدير للمؤسسة الإسلامية للتعليم والتربية.
مستشار ديني في مقر الأمم المتحدة.
مؤسس ومدير مرصد الفتاوى المتشددة والآراء التكفيرية بدار الإفتاء المصرية عام 2014م.
الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم منذ 2016م وحتى اليوم.
كما عُرف بحضوره الإعلامي المتميز في القنوات الدولية، ومشاركاته في المؤتمرات العالمية، وكتاباته في كبريات الصحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز.
أثره في مؤتمر الإفتاء
في كل دورة من دورات مؤتمر الإفتاء العالمي، يلمس الحاضرون الدقة والتنظيم ووضوح الرؤية، وهي سمات تقف خلفها شخصية الدكتور إبراهيم نجم. فهو لا يكتفي بدور المشرف الإداري، بل يشارك في وضع المحاور العلمية، وتنسيق الدعوات، ورعاية جلسات الحوار بين العلماء والمفتين، بما يجعل المؤتمر منصة رائدة لتجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون الفقهي بين الدول.
تكريمات وإنجازات
حصل على عدة أوسمة وتقديرات، منها:
اختيارُه ضمن أبرز 500 شخصية مسلمة مؤثرة في الولايات المتحدة.
تكريمه كسفير للسلام في ولاية نيويورك عام 2013م.
حصوله على لقب أفضل قيادة إسلامية في نيويورك في الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر.

وأكد الثقافي “لقد وقفتُ — وأنا أشارك في فعاليات مؤتمر الإفتاء — على حجم الجهد المبذول خلف الستار، فوجدت أن الدكتور إبراهيم نجم هو المحرك الفعّال، بل القلب النابض، الذي يمنح الحدث قوته واستمراريته. وإذا كان المؤتمر قد حقق حضوره العالمي المرموق، فإن فضل ذلك بعد الله يعود إلى إخلاصه وحسن إدارته ورؤيته المستنيرة”.

عميد كلية أصول الدين بجامعة مركز الثقافة السنية عبد الله الثقافي وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري مؤتمر دار الإفتاء المصرية شرح كتاب «الأدب» مفتي الديار الهندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

ترشيحاتنا

مجلس النواب

سؤال برلماني لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار رغم انخفاض الدولار الجمركى

النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

عربية النواب تدين تصريحات نتنياهو عن “إسرائيل الكبرى” وتثمن الموقف المصرى

مجلس النواب

سؤال فى النواب لمواجهة أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية

بالصور

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

عبير صبري تثير الجدل بكاش مايوه

عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد