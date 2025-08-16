وزير الأوقاف يقرأ «الفانيد في حلاوة الأسانيد» بالمجلس الحديثي الرابع بأصول الدين

يشارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في فعاليات المجلس الحديثي الرابع المخصص لطلاب العلم، والذي يُعقد بكلية أصول الدين بالقاهرة، يوم الاثنين 18 أغسطس 2025، حيث يتولى قراءة كتاب "الفانيد في حلاوة الأسانيد" للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، في جلسة علمية تجمع بين عبق التراث وروح الإسناد المتصل.

وينعقد هذا المجلس برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبرعاية علمية من الدكتور محمود محمد حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

ويشهد المجلس حضور كوكبة من كبار علماء الحديث الشريف، من بينهم: الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، والدكتور جلال الدين إسماعيل عجوة، والدكتور مصطفى أبو عمارة، والدكتور محمد اللبان.

يقام اللقاء في مدرج الإمام عبد الحليم محمود بكلية أصول الدين بالقاهرة، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية، مع التأكيد على أن الحضور يتم بأولوية الحجز المسبق.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بدء تنفيذ برنامج تلفزيوني ضخم يهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب في تلاوة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، في إطار تعزيز ريادة مصر التاريخية في مجال التلاوة القرآنية.

جاء هذا التعاون كثمرة لتنسيق مستمر بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، حيث كُلِّفت الشركة المتحدة بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بالبرنامج الذي سيعرض على قنواتها، تحت إشراف وزارة الأوقاف، لضمان خروج العمل بصورة تليق بمكانة مصر في خدمة القرآن الكريم وأهله.

في يونيو الماضي، اجتمع وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري برئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة أحمد فايق لمناقشة التفاصيل النهائية للبرنامج، حيث تم الاتفاق على رؤية موحدة لإظهاره بأفضل صورة ممكنة.

يهدف البرنامج إلى تقديم نخبة جديدة من القراء المتميزين، على نهج كبار قراء مصر أمثال الحصري وعبد الباسط والمنشاوي ومصطفى إسماعيل وغيرهم، تأكيدًا على دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي في نشر رسالة القرآن الكريم.