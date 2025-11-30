الأهلي يرسل خطابا لـ «كاف» من أجل تطبيق إجراءات السلامة وتقنية الفيديو وإسناد المباريات الجماهيرية لحكام النخبة

وجه النادي الأهلي، 4 توصيات إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لضمان عدم تكرار أحداث الشغب التي صاحبت مباراة الفريق أمام الجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي الأهلي عبر بيانه أنه تم إرسال خطاب رسمي إلى “كاف” بعد الخروقات التي شهدتها مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال والتي تم تدوينها في تقارير الحكام والمراقبين.

وتضمن خطاب النادي الأهلي، 4 مقترحات عاجلة للحد من الانتهاكات التي تشهدها الملاعب، وتأمين سلامة كل عناصر اللعبة وتعزيز الروح الطيبة بين الجماهير.

1- تطبيق كافة إجراءات السلامة قبل كل المباريات في ضوء خطط تأمينية تضمن إقامة المنافسات في أجواء رياضية، وبما يتناسب مع مكانة الكرة الإفريقية.

2- اتخاذ خطوات جادة نحو دمج تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” في جميع مباريات دوري الأبطال، بوصفها المسابقة الإفريقية الأكبر؛ لتحقيق الحد الأقصى من العدالة بين كافة الفرق.

3- إسناد جميع المباريات القادمة ذات الحساسية والجماهيرية الكبيرة إلى حكام النخبة في إفريقيا والمصنفين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

4- التطبيق الحاسم للوائح والعمل على امتثال جميع عناصر اللعبة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.