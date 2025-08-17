عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة

انطلقت اليوم الأحد بالجامع الأزهر وعبر البث المباشر على صفحة الجامع الرسمية على فيسبوك، أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالرواق الأزهري، والذي يتضمن خمسة محاور رئيسة، كل منها مصمم لتلبية احتياجات مختلفة من الدارسين.

وتأتي هذه المحاور كالتالي، أولا: "صحح تلاوتك" ويركز هذا المحور على شرح الأحكام التجويدية، مما يساعد المشاركين على تصحيح تلاوتهم وتحسين أدائهم في قراءة القرآن، ويأتي المحور الثاني "راجع وردك"، ويستهدف هذا المحور مراجعة القرآن الكريم كاملًا، بواقع جزء ونصف الجزء في كل حلقة، مما يتيح للدارسين فرصة لتقوية حفظهم وتثبيت ما تعلموه.

بينما يأتي المحور الثالث بعنوان: "قوّم لغتك"، ويسعى هذا المحور إلى شرح قواعد اللغة العربية، مما يعزز من قدرة الدارسين على فهم النصوص الدينية والبلاغية، والمحور الرابع بعنوان "جمّل أخلاقك"، ويركز على تعليم السلوكيات الحميدة التي أوصانا بها ديننا الحنيف، مما يعزز من القيم الأخلاقية لدى المسلم ، فيما يأتي المحور الخامس بعنوان "حسّن خطك"، ويهدف هذا المحور إلى الحفاظ على الهُوية العربية من خلال مراجعة مبادئ الخط العربي، مما يساعد المشاركين على تحسين مهارات الكتابة.

وبناء على رغبات الجمهور بفتح باب التسجيل للفئات العمرية المختلفة، فقد تقرر فتح باب التسجيل لجميع الفئات العمرية، عبر هذا الرابط من هنا

حضر الافتتاح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والذي أكد أن "هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر التعليم الديني ، وكان يستهدف الفئات العمرية من سن العاشرة وحتى سن الثانية والعشرين، ولكن نزولاً على رغبات الجمهور، تم فتح باب التسجيل لجميع الفئات العمرية، لافتا إلى أن الحضور متاح أيضًا لأولياء الأمور، مما يتيح الفرصة للجميع للاستفادة من هذه الدروس القيمة ويعكس اهتمامنا بتعزيز الثقافة الإسلامية".

بدوره، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، قائلاً: "نهدف من خلال هذا البرنامج إلى اغتنام الأوقات وتربية جيل واعٍ ومتعلم قادر على فهم دينه ومؤثر في مجتمعه، لافتا إلى أنه سيتم منح الدارسين شهادة بحضور البرنامج، مما يشجعهم على الاستمرار في التعلم، داعيا الجميع إلى المشاركة في هذا البرنامج.

وتابع د. عودة: ندرس حالياً تعميم البرنامج النوعي الصيفي، ليتم تنفيذه في محافظات الجمهورية المختلفة ، تيسيراً على أولياء الأمور وذويهم من جميع أطياف المجتمع المصري صغاراً وكباراً.

يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.