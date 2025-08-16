بحضور قيادات المشيخة| الإمام الأكبر يهنئ نجل رئيس جامعة الأزهر السابق بزفافه.. صور

توجهت أسرة المغفور له، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، بالشكر والتقدير لجميع قيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي قام بتقديم التهنئة إلى الأسرة بزواج الأستاذ خالد محمد المحرصاوي، ودعواته الصادقة له بالزواج السعيد.

وعبَّرت الأسرة عن سعادتها بهذه اللمسة الجميلة التي وصفتها ب"لمسة الوفاء" من خلال مشاركة قادة الأزهر الشريف لهم "عقد القران" وفي مقدمتهم الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إضافة إلى لفيف من عمداء وعميدات كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأوضحت "أسرة المحرصاوي" أن اتصال وتهنئة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وحضور كل هذه القامات أكدت لنا أن الأزهر الشريف جامعًا وجامعة سيظل هو المؤسسة الحانية التي تضمد الجراح وتخفف الآلام في كل وقت وحين.

وقدَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة في كلمته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعل هذا الزواج زواجًا سعيدًا، وأن يرزقهما الله تعالى الذرية الطيبة، وأن يديم عليهم نعمة الأفراح دائمًا.

وفي الختام التقطت الصور التذكارية مع قيادات الأزهر الشريف.